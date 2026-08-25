Punjab Assembly Elections: पंजाब की 117 सीटों पर अकेले उतरेगी बीजेपी, SAD से गठबंधन पर लगा ब्रेक !

Punjab Elections 2027: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में आयोजित संगठनात्मक बैठक में इसका ऐलान किया। फिलहाल शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन की चर्चाएं रुक गई हैं।

Punjab Vidhan Sabha Chunav: पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कहा है कि पार्टी राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल कर पंजाब में अगली सरकार बनाएगी। यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच दोबारा गठबंधन की अटकलें चल रही थीं। बीएल संतोष ने सोमवार को पंजाब के अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे की शुरुआत की। पटियाला में आयोजित पहली जोनल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और बीजेपी इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

गठबंधन की अटकलों पर लगा विराम

बीजेपी के इस ऐलान का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के दोबारा साथ आने की चर्चाएं चल रही थीं। दोनों दल लंबे समय तक पंजाब में सहयोगी रहे हैं, लेकिन विवादित कृषि कानूनों के मुद्दे पर SAD ने 2020 में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA से नाता तोड़ लिया था। अब बीएल संतोष के बयान से फिलहाल बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि पार्टी पंजाब में बिना गठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों भी पहले कह चुके हैं कि पार्टी सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

दो दिन के दौरे में संगठन की समीक्षा

बीएल संतोष का पंजाब दौरा सिर्फ चुनावी घोषणा तक सीमित नहीं है। वह राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पार्टी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की समीक्षा की जा रही है। सोमवार को पटियाला के बाद बठिंडा में भी बैठक आयोजित की गई। पटियाला की बैठक में मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर से जुड़े पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि बठिंडा बैठक में बठिंडा, मानसा, बरनाला, मुक्तसर, फाजिल्का और फरीदकोट क्षेत्र के संगठनात्मक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पुराने और नए चेहरों को साथ लाना चुनौती

बीजेपी के लिए पंजाब में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पुराने कार्यकर्ताओं और हाल के वर्षों में दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना भी है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए एक वरिष्ठ नेता ने संगठन के सामने इस चुनौती का जिक्र किया। उनका कहना है कि पुराने नेताओं और उनके समर्थकों को नए नेताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार करना जरूरी होगा। इसके अलावा गठबंधन की संभावनाओं को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा भी एक अहम राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।

पंजाब में बीजेपी के सामने बड़ी चुनावी चुनौती

पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की मजबूत मौजूदगी के बीच बीजेपी के लिए सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला महत्वपूर्ण है। पार्टी अब संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने पर जोर दे रही है। बीएल संतोष के ऐलान के बाद इतना साफ है कि बीजेपी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि सभी सीटों पर अकेले उतरने की यह रणनीति चुनावी मैदान में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है।