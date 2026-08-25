Punjab CM News : पंजाब की महिलाओं को रक्षाबंधन पर सीएम भगवंत सिंह मान ने दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएगी इतनी राशि

By
Harpreet Singh
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पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब की उन महिलाओं के खाते में 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन मांवा-धीयां सत्कार योजना की राशि डाली जाएगी जिन्होंने अभी रजिस्टर्ड किया है।
Punjab CM News : पंजाब की महिलाओं को रक्षाबंधन पर सीएम भगवंत सिंह मान ने दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएगी इतनी राशि
Punjab CM News : पंजाब की महिलाओं को रक्षाबंधन पर सीएम भगवंत सिंह मान ने दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएगी इतनी राशि

नई रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं के खातों में डाली जाएगी सम्मान राशि

Punjab CM News (आज समाज), पटियाला : रक्षाबंधन के त्योहार को पंजाब की माताओं और बहनों के लिए सम्मान और महिला सशक्तिकरण का उत्सव बनाते हुए भगवंत मान सरकार ने मां-धियां सतिकार योजना के तहत नई रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं के बैंक खातों में 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन सम्मान राशि जमा करवाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम सरकार की महिलाओं को केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस वित्तीय सहायता से सम्मान देने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि अब तक ह्यमां-धियां सतिकार योजनाह्ण के तहत 75 लाख से अधिक महिलाएं पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और योग्य लाभार्थियों को सीधे 2,274.42 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

हम प्रदेश की जनता से किया हर वादा पूरा कर रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सरकार मुफ्त बिजली, नहरी पानी, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से अपने हर वादे को पूरा कर रही है और रंगला पंजाब बनाने के लिए जनता के पैसे का उपयोग जनता की भलाई के लिए कर रही है। अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला के गांव देदना में आयोजित औपचारिक समारोह के दौरान पंजाब भर में लोगों को 509 नए शानदार खेल मैदान समर्पित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हम युवाओं को नशे से बचाने और पंजाब को फिर से खेलों में अग्रणी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 28 तारीख यानी रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के अवसर पर माताओं-बहनों के खातों में शगुन के रूप में सम्मान राशि जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, नहरी पानी, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम लोगों से किया गया हर वादा पूरा कर रहे हैं और रंगला पंजाब का सृजन कर रहे हैं।

75 लाख से ज्यादा महिलाओं का हुआ पंजीकरण

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने मां-धियां सतिकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक 75 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 1 अगस्त, 2026 तक योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,274.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जमा की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं हर प्रकार के सम्मान की अधिकारी हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद से हम दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पारिवारिक भलाई को बेहतर बनाने, लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।