Protest Against The increase In Prices Of Petrol Diesel : जिला शहीद भगत सिंह नगर के कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ता ने डीजल व पैट्रोल की दिनोंदिन बढ़ रही महंगी कीमतों के खिलाफ केन्द्र सरकार की जमकर निंदा की तथा केन्द्र का पुतला फूंका।

डी सी दफ्तर के बाहर दिया धरना (Protest Against The increase In Prices Of Petrol Diesel)

पूर्व विधायक त्रिलोचन सिंह सूंढ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह पल्लीझिक्की कांग्रेस के मौजूदा जिलाध्यक्ष संदीप भाटिया पूर्व विधायक बलाचौर दर्शनलाल मंगूवाल तथा कांग्रेस के कौंसलर व अन्य प्रतिनिधियों ने डी सी दफ्तर के बाहर महंगाई को लेकर धरना दिया तथा केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तरलोचन सिंह सूंढ पूर्व विधायक बंगा ने कहा के कांग्रेस के राज में सिलेंडर की कीमत 350 रूपए होने पर भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया था मगर अब सिलेंडर की कीमत 1100 रूपए के करीब पहुंच गई है इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें 100₹ को पार कर गई है । (Latest Nawashar News) उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को कहीं भी मंहगाई नज़र नहीं आ रही ।उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा संघर्ष करेगी ।

इस मौके पर ये सभी रहे मौजूद (Protest Against The increase In Prices Of Petrol Diesel)

इस मौके पर सचिन घई पवन दीवान , कीमती सदी, जितेंद्र कौर मूंगा, बिपन तनेजा ,बलजिंद्र बॉबी समेत बंगा,नवांशहर ,बलाचौर, राहों सड़ोआ ,मुकंदपर ,औडसे कांग्रेस कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे।

