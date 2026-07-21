Punjab Crime News : विदेश में बैठे सरगना के आदेश पर करते थे वारदात, मोगा पुलिस ने 17 संदिग्ध आतंकी पकड़े

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने आईईडी, विस्फोटक सामग्री और अन्य हथियार बरामद किए
Punjab Crime News (आज समाज), मोगा : पंजाब में अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में मोगा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों सहित कुल 17 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो विदेश में बैठे सरगना के आदेश पर पंजाब में बड़े स्तर पर आतंकी हमले करने की फिराक में थे। प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए आरोपियों के निशाने पर फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन भी थी। फिलहाल पुलिस यह जानकारी जुटाने के प्रयास में है कि आरोपियों ने इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहां से प्राप्त किए।
गिरफ्तारी के दौरान ये हथियार मिले
मोगा पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और मैगजीन सहित 9 एमएम की ग्लॉक पिस्टल बरामद की है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल है, जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। पुलिस के मुताबिक, उसी के निर्देश पर आरोपियों ने मोगा के सदर थाना पर ग्रेनेड हमला किया था। इसके अलावा फिरोजपुर से जम्मू जाने वाली ट्रेन में बड़ा विस्फोट करने की भी साजिश रची गई थी।
पंजाब पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पूरे आतंकी नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य आरोपियों व सहयोगियों की पहचान के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि राज्य में आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने और देश विरोधी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
पंजाब में चल रहा अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान
ज्ञात रहे कि पंजाब में गत 21 जनवरी से अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। पुलिस ने इस अभियान को गैंगस्टरा ते वार नाम दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस हर रोज टीमों का गठन करके प्रदेश में गैंगस्टरों से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी करती है। इस अभियान के तहत प्रदेश पुलिस अब तक 50 हजार से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिनमें कई गंभीर किस्म के अपराधी भी शामिल हैं।
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