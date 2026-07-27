Punjab Crime News : बैंक कर्ज न चुका पाने और जमीन कुर्क होने की धमकी से परेशान ने किया सुसाइड

पंजाब में कर्ज से परेशान एक और किसान ने अपना जीवन समाप्त करते हुए सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान पर पांच लाख रुपए कर्ज था जिसे वह लौटा नहीं पा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

सल्फास खाकर दी जान, परिजनों ने बैंक प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप

Punjab Crime News (आज समाज), फिरोजपुर : पंजाब में किसानों का कर्ज में फंसना और फिर इस कर्ज से बाहर न निकलने के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त करना पिछले कई दशकों से चल रहा है। हर बार चुनाव से पहले यह एक बड़ा मुद्दा बनता है। राजनीतिक पार्टियां किसानों को इससे बाहर निकालने के वादे भी करती हैं लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है और किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने का सिलसिला जारी है।

ताजा घटना फिरोजपुर जिले के ममदोट क्षेत्र में गांव हरगोबिंदपुरा की है। यहां पर किसान ने बैंक कर्ज और जमीन कुर्की की चेतावनी से परेशान होकर सल्फास निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान बगीचा सिंह के रूप में हुई है। किसान की मौत के बाद परिजन ने बैंक प्रबंधन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

बैंक से लिया था पांच लाख रुपए का कर्ज

मृतक के बेटे गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके पिता पर पंजाब नेशनल बैंक का करीब पांच लाख रुपए का कर्ज था। 16 जुलाई को वह बैंक गए थे। वहां से लौटने के बाद वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे। उन्होंने परिवार को बताया था कि बैंक अधिकारियों ने कर्ज न चुकाने पर जमीन कुर्क करने की चेतावनी दी है। इसी तनाव के चलते उन्होंने सल्फास निगल लिया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

किसान ने सुसाइड नोट में लिखी यह बात

परिजनों के अनुसार बगीचा सिंह अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। गुरप्रीत सिंह ने प्रशासन से मांग की कि परिवार को आगे किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

किसान नेता गुरनाम सिंह ने आरोप लगाया कि बाढ़ से फसल पूरी तरह खराब होने के कारण किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा था। कर्ज का मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद बैंक की ओर से जमीन कुर्की की धमकियां दी जा रही थीं। किसान संगठन ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और जिम्मेदार बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें : Punjab Weather : पंजाब में आज से बदलेगा मौसम, कल से तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट