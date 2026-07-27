Avoid sweets with alcohol: शराब के साथ खाते हैं मिठाई? सावधान हो जाइए, इस वजह से जा सकती है जान

शराब के साथ मिठाई का सेवन करना बेहद खतरनाक माना गया है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उन्हें तो भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। शराब के साथ मिठाई खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक नीचे आ जाता है। यह स्थिति खतरनाक है।

Avoid eating sweets with alcohol: शराब के साथ मिठाई का सेवन करना बेहद खतरनाक माना गया है। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, उन्हें तो भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। लोग पार्टियां करते हैं, जिसमें शराब के साथ-साथ मिठाई और नमकीन को शामिल कर लेते हैं। शराब के साथ नमकीन से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शराब के साथ मिठाई खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक नीचे आ जाता है, इंसुलिन का उत्पादन बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति हो सकती है और हाई ब्लड प्रेशर के साथ दिल को होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। ये तमाम स्थितियां शरीर के लिए यह बेहद खतरनाक होती हैं। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।

ब्लड शुगर और इंसुलिन

शुरुआती तेजी : शराब के साथ मिठाई का सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ जाता है।

ग्लूकोज टूट नहीं पाता: शराब, लिवर में जमा ग्लूकोज को रिलीज नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर तेजी से नीचे जा सकता है। यह स्थिति हाइपोग्लाइसेमिया की वजह बन सकती है। दरअसल, लिवर वह अंग है जो ग्लूकोज (शुगर) को स्टोर करता है और उसे आपके ब्लडस्ट्रीम में छोड़ता है। यह काम वह खाना खाने के बीच के समय में और सोते समय करता है, ताकि ब्लड शुगर का लेवल सही बना रहे। लिवर टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को तोड़ने का काम भी करता है, ताकि उन्हें किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जा सके।

जब आप शराब के साथ मिठाई का सेवन करते हैं, तो लिवर के लिए ये दोनों काम एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। वह रेगुलर रूप से ग्लूकोज छोड़ने के बजाय शराब को तोड़ने लगता है। ऐसा होने पर, आपके ब्लड शुगर का लेवल स्थिर नहीं रहता और बहुत कम हो सकता है। ऐसा होने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब आप बिना कुछ खाए शराब पीते हैं।

इंसुलिन स्ट्रेस: ब्लड शुगर में अचानक हुई वृद्धि को मैनेज करने के लिए पैन्क्रियाज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे मेटाबॉलिक कंट्रोल तनाव में आ जाता है।

हाइड्रेशन और दिल पर पड़ने वाला असर

डिहाइड्रेशन: शराब और मिठाई, दोनों मिलकर शरीर के उत्तकों से पानी को तेजी से सोखते हैं, जिससे शरीर में पानी की जबरदस्त कमी हो सकती है और हैंगओवर का खतरा बढ़ जाता है।

दिल पर दबाव: शराब के साथ मिठाई के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है। इससे दिल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

ब्लड ग्लूकोज पर शराब और मिठाई का असर

लिवर वह अंग है जो ग्लूकोज (शुगर) को स्टोर करता है और उसे आपके ब्लडस्ट्रीम में छोड़ता है। यह काम वह खाना खाने के बीच के समय में और सोते समय करता है, ताकि ब्लड शुगर का लेवल सही बना रहे। लिवर टॉक्सिन्स (जहरीले पदार्थों) को तोड़ने का काम भी करता है, ताकि उन्हें किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकाला जा सके।

जब आप शराब के साथ मिठाई का सेवन करते हैं, तो लिवर के लिए ये दोनों काम एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। वह रेगुलर रूप से ग्लूकोज छोड़ने के बजाय शराब को तोड़ने लगता है। ऐसा होने पर, आपके ब्लड शुगर का लेवल स्थिर नहीं रहता और बहुत कम हो सकता है।