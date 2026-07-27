Punjab Weather : पंजाब में आज से बदलेगा मौसम, कल से तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अुनसार कल से पंजाब में दोबारा मानसून सक्रिय होगा। इस दौरान लगभग पूरे प्रदेश में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने किसानों से अलर्ट रहने की अपील की

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में आज से मौसम में एक बार फिर से बदलाव दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार आज रात से दोबारा मानसून एक्टिव होगा। इसी के चलते प्रदेश में कल यानी 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

ज्ञात रहे कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में मौसम उमस व गर्मी वाला बना हुआ है। प्रदेश में छिटपुट बारिश के बाद गर्मी पहले से ज्यादा हो जाती है। वहीं किसानों को खरीफ की मुख्य फसल धान की सिंचाई के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आज रात के बाद मानसून होगा सक्रिय

मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार रात तक मानसून की गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहेंगी, लेकिन इसके बाद बारिश की तीव्रता तेजी से बढ़ेगी। विशेष रूप से 28 और 29 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर परेशानी और छोटे नालों में जलस्तर बढ़ सकता है।

आज इन जिलों में पड़ सकती है बारिश

पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। राज्य के अन्य जिलों में किसी प्रकार की चेतावनी नहीं है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

कल इस तरह रहेगा प्रदेश का मौसम

मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर में नारंगी अलर्ट जारी किया है, जहां भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। वहीं तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना और पटियाला में यलो अलर्ट रहेगा। मालवा क्षेत्र के अधिकांश जिलों में कोई चेतावनी नहीं है।

बुधवार को इन जिलों में होगी भारी बारिश

बुधवार को बारिश का असर और बढ़ सकता है। गुरदासपुर में नारंगी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में यलो अलर्ट रहेगा। दक्षिणी और पश्चिमी पंजाब के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

फसलों के लिए जरूरी है अच्छी बारिश

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान सबसे ज्यादा रकबे पर धान की बिजाई किसानों द्वारा की गई है। धान की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी बारिश का होना बहुत जरूरी है। इससे न केवल धान का फुटाव अच्छा होगा बल्कि इसका बीमारियों से भी बचाव रहेगा।