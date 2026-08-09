Punjab Crime News : बटाला ग्रेनेड हमले में पुलिस का बड़ा खुलासा, पुर्तगाल में बैठकर करवाया गया हमला, एक काबू

पुर्तगाल स्थित बीकेआई मास्टरमाइंड द्वारा चलाया जा रहा था आतंकी मॉड्यूल: डीजीपी
Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/बटाला : पंजाब पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बटाला ग्रेनेड हमले में शामिल तीसरे व अंतिम आरोपी को पकड़ने के बाद इस हमले की गुत्थी पूरी तरह से सुलझा ली है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह सफलता काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त खुफिया अभियान के तहत हासिल की है। उन्होंने बताया कि उक्त ग्रेनेड हमले में शामिल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान करनजीत सिंह उर्फ बच्चा निवासी मुर्गी मुहल्ला, बटाला के रूप में हुई है।
एक अगस्त को फेंका था ग्रेनेड
यह कार्रवाई, 1 अगस्त, 2026 को बटाला में पुलिस चौकी अर्बन एस्टेट पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल दो आरोपियों—राजन उर्फ गुल्लू और एक नाबालिग—की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सामने आई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी करनजीत उर्फ बच्चा पुर्तगाल स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के मास्टरमाइंड द्वारा चलाए जा रहे आईएसआई-समर्थित आतंकी मॉड्यूल का गुर्गा है।
वारदात के बाद से फरार था आरोपी
वारदात के बाद, आरोपी फरार हो गया था और कथित तौर पर राज्य भर में पुलिस प्रतिष्ठानों पर इसी तरह के हमलों की योजना बना रहा था। उन्होंने बताया कि तकनीकी और खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की। डीजीपी ने कहा कि पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने, विदेशी हैंडलरों और स्थानीय सहायता नेटवर्कों की पहचान करने और साजिश में शामिल आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।
प्रदेश की शांति भंग नहीं होने देंगे
इसके साथ ही डीजीपी पंजाब ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति व सुरक्षा को भंग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे राष्टÑीय उत्सव व अन्य धार्मिक त्योहार आने वाले हैं। इसके चलते प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और किसी भी तरह की कोई गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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