Punjab CM News : पंजाब में नौकरी का पैमाना अब कैश या सिफारिश नहीं बल्कि काबिलियत : मान

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से अपनी सरकार की पारदर्शी पॉलिसी की उदाहरण देते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने बिना किसी विवाद के पिछले साढ़े चार साल में करीब 70 हजार नौकरियां प्रदान की हैं।

साढ़े चार साल में पूरी पारदर्शिता के साथ 69,094 सरकारी नौकरियां दी

Punjab CM News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में पिछले साढ़े चार साल में माहौल पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहां युवा नौकरी के लिए विदेशों का रुख कर रहे थे अब वे विदेशों से वापस पंजाब लौट रहे हैं। क्योंकि हम पिछले साढ़े चार साल से बिना सिफारिश और रिश्वत युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। यह कहना है पजांब के सीएम भगवंत सिंह मान का।

मान ने कहा कि यह हमारी सरकारी की पारदर्श नीति का ही कमाल है कि प्रदेश सरकार की किसी भी भर्ती के विरोध में कोर्ट में केस नहीं गया। इसके साथ ही हमने सिर्फ साढ़े चार सालों में दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 69,094 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं ने पुरानी रवायतों, जब सरकारी नौकरी लेने के लिए पैसे और सिफारिश को असल योग्यता माना जाता था, को पूरी तरह बदल कर रख दिया है।

पंजाब का शिक्षा स्तर उठ रहा ऊपर

शिक्षा में पंजाब की प्रगति को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश ने केरल को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान हासिल किया है और सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट (राष्ट्रीय योग्यता-कम-प्रवेश परीक्षा) पास करके इस तबदीली पर मोहर लगाई है। अपने एक्स हैंडल पर समारोह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: ह्लआज मोहाली में 866 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। हमारी सरकार ने अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ 69,094 सरकारी नौकरियां दी हैं। नौजवानों का सिस्टम में विश्वास बढ़ने के साथ विदेशों की ओर पलायन का रुझान घटा है।

पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान किया हासिल

सीएम ने पोस्ट के अंत में लिखा शिक्षा क्षेत्र में आज पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीट परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे नौजवानों में अथाह क्षमता है; हम तो सिर्फ उन्हें सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हम आपको खुला आसमान प्रदान करेंगे, जहां अपने पंखों से उड़ान आपको भरनी है।

नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, कि इन 866 नियुक्तियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के 636 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें 614 स्टाफ नर्सेज और अन्य स्टाफ शामिल है, जिसमें 03 फार्मासिस्ट, 13 मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (पुरुष), 2 वार्ड अटेंडेंट, 1 दर्जा-चार कर्मचारी और 3 स्वीपर शामिल हैं। इसके अलावा शुगरफेड में 101, जूनियर आॅडिटर के रूप में वित्त विभाग में 57 उम्मीदवार, रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग में 51, सहकारिता विभाग में 11 और गृह विभाग में लॉ अधिकारी के रूप में 10 उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं।