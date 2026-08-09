Jharkhand Student Protest: झारखंड छात्र आंदोलन में तनाव, दो गुटों में फायरिंग की खबर, 10 अगस्त को विधानसभा मार्च

JPSC-JSSC Reforms Manch और जयराम महतो से जुड़े प्रदर्शनकारियों के बीच यह विवाद हुआ. आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच काफी पहले से मतभेद की खबरें सामने आ रही थी. रविवार को विवाद कुछ ज्यादा ब़ढ गया और मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया.

रांची: झारखंड में छात्रों के सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन रविवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. जानकारी के मुताबिक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे दो गुटों के बीच कथित तौर पर गोली चलने की घटना सामने आई. इंडिया टुडे की खबर के मुतबिक यह विवाद आंदोलन के छात्र आंदोलन के 16वें दिन देखने को मिला. गौरतलब है कि रविवार को ही सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की बातचीज होना था.

JPSC-JSSC Reforms Manch और जयराम महतो से जुड़े प्रदर्शनकारियों के बीच यह विवाद हुआ. आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच काफी पहले से मतभेद की खबरें सामने आ रही थी. रविवार को विवाद कुछ ज्यादा ब़ढ गया और मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया. दोनों ही गुट का नेतृत्व कर रहे लोग एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे. जैसे ही प्रदर्शन स्थल से फायरिंग की घटना के बारे में खबर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया

छात्र आंदोलन को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है. भर्ती परीक्षाओं में सुधार और कथित अनियमितताओं को लेकर अब तक सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक शनिवार को भी NSUI, झारखंड छात्र मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ समेत कई संगठनों के प्रतिनिधियों से राज्य सरकार ने बैठकर लंबे समय तक इस मामले पर चर्चा की. गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही JPSC-JSSC Reforms Manch के प्रतिनिधियों के साथ भी सरकार काफी देर तक इसको लेकर मीटिंग की थी.

आंदोलन का 16वां दिन चल रहा है और सरकार के साथ पांच दौर की बातचीत की जा चुकी है. तमाम कोशिशों के बाद भी छात्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. अब सरकार की तरफ से रविवार दोपहर छठे दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विभिन्न छात्र संगठनों की मांगों और बातचीत में सामने आए मुद्दों की जानकारी दी गई है.