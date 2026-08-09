Nikita Rawal News: ‘पहले सेल्फी, फिर हुआ ऐसा कांड…’, निकिता रावल के साथ फैन ने ये क्या कर दिया?

Nikita Rawal News: रेड कार्पेट पर एक महिला फैन ने निकिता रावल के साथ कुछ ऐसा किया, जिसके बाद से वो काफी चर्चे में आ गई है. आइए जानते हैं उनके साथ क्या हुआ.

Nikita Rawal News: एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ एक इवेंट के रेड कार्पेट पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें कुछ पल के लिए असहज और हैरान कर दिया. कैमरे के सामने पोज दे रहीं निकिता के पास एक महिला फैन सेल्फी लेने पहुंची थी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन सेल्फी के बाद फैन ने अचानक निकिता को किस कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है.

8 अगस्त को एक इवेंट में निकिता रावल पैपराजी के लिए पोज कर रही थीं. इसी दौरान एक महिला फैन उनके पास आई और सेल्फी लेने की इच्छा जताई. निकिता ने भी सहजता से फैन के साथ तस्वीर खिंचवाई. लेकिन इसके तुरंत बाद स्थिति बदल गई. फैन ने पहले निकिता के गाल पर किस किया और फिर उन्हें अपनी ओर खींचते हुए होंठों पर किस कर दिया. अचानक हुई इस हरकत से निकिता साफ तौर पर चौंक गईं.

निकिता ने फैन को रोकने की कोशिश की

वायरल हो रहे वीडियो में निकिता फैन से खुद को अलग करने और उसे रोकने की कोशिश करती दिखाई देती हैं. हालांकि, फैन ने दोबारा उन्हें पकड़ लिया और किस करने लगी. इस दौरान एक्ट्रेल के चेहरे पर असहजता साफ नजर आई.

बाद में निकिता ने बातचीत खत्म करने की कोशिश की. फैन ने जाते-जाते एक बार फिर उनके गाल पर किस किया और वहां से चली गई. इसके बाद निकिता कुछ देर तक हैरान नजर आईं और फिर वहां से आगे बढ़ गईं.

ये देखें वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/Dbzbi1wy2F-/

पहले भी सामने आ चुका है सुरक्षा से जुड़ा मामला

निकिता रावल के साथ इस तरह की घटना पहले भी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर चुकी है. साल 2021 में एक्ट्रेस ने एक कथित स्टॉकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. ऐसे में हालिया घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में सेलेब्रिटीज की सुरक्षा और निजी सीमाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

निकिता रावल हाल ही में एक और वजह से सुर्खियों में थीं. उन्होंने रणबीर कपूर को ‘रामायण’ में भगवान राम के किरदार के लिए चुने जाने पर सवाल उठाया था. बॉलीवुड मैस्कॉट से बातचीत में निकिता ने कहा था कि ये भगवान राम का अपमान है.

रणबीर से माफी मांगने की अपील

निकिता ने रणबीर कपूर के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनकी किसी बात से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसा कदम विवाद को खत्म करने और लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की दिशा में सकारात्मक साबित हो सकता है.