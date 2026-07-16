Punjab Crime News : पंजाब को दहलाने की तैयारी में था आईएसआई एजेंट, पुलिस ने किया गिरफ्तार

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई एजेंट को हैंड ग्रेनेड, 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के संबंध सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से थे और वह पंजाब में कई स्थानों को निशाना बनाने की फिराक में था।

पकड़े गए आरोपी से हैंड ग्रेनेड और अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद, पुलिस संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने की फिराक में था आरोपी : डीजीपी

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में बड़ी सफलता उस समय हासिल की जब आईएसआई एजेंट को हैंड ग्रेनेड, 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदेश में होने वाली कई संभावित आतंकी वारदातों को भी रोक दिया। पकड़ा गया आरोपी सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था।

यह जानकारी देते हुए डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार उर्फ पंडित (24) के रूप में हुई है, जो रूपनगर के गांव सुखसाल का रहने वाला है और वर्तमान में अमृतसर के पंडोरी वड़ैच में रह रहा था। हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी मिली

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए सीमा पार के आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में था और उसे कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पुलिस संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों तथा हैंडलरों की पहचान के लिए आगे की जांच की जा रही है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन का विवरण साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सुमित कुमार उर्फ पंडित को गिरफ्तार कर लिया और शुरू में उसके कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खुलासों के आधार पर पुलिस टीमों ने एक और हैंड ग्रेनेड बरामद किया, जिससे उक्त आरोपी के सीमा पार के हैंडलरों से संबंधों का खुलासा हुआ और एक बड़ी साजिश का पदार्फाश हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की आगे की जांच से पता चला है कि उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज है।