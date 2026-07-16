US Iran War: अमेरिका ने ईरान पर की भीषण बमबारी, होर्मुज में जहाज को किया तबाह, जानें युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट

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Amit Upadhyay
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US Iran War Updates: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट और ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर नए हमले किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई और अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया है। बढ़ते तनाव के बीच तेल की कीमतों में उछाल आया है और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूएस ईरान के अंदर भी अटैक कर सकता है।
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इस वक्त यूएस और ईरान एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं।

US-Iran War Key Updates: अमेरिका ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समेत ईरान के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर भयंकर युद्ध शुरू हो गया है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और पश्चिम एशिया पर साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत को हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं यूएस-ईरान युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स।

होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर अमेरिका का हमला

अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहे एक ऑयल टैंकर को हेलफायर मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई।

ईरान के कई रणनीतिक इलाकों पर नए हमले

अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया के अनुसार, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास, चाबहार, कोनारक, रास्क और सिस्तान प्रांत के अन्य इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इन स्थानों का रणनीतिक महत्व काफी अधिक माना जाता है।

ईरान में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हुई

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हालिया अमेरिकी हमलों में अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अहवाज में हुए एक हमले के दौरान एक अस्पताल भी प्रभावित हुआ, जिसके बाद अस्पताल को खाली कराना पड़ा। बच्चों के कैंसर उपचार विभाग को भी नुकसान पहुंचने की खबर है।

ईरान ने MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने दक्षिण-पश्चिमी शहर अंदिमेश्क के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को नई एयर डिफेंस प्रणाली की मदद से मार गिराया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

ईरान की जवाबी कार्रवाई, कई देशों में अलर्ट

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ जवाबी हमलों का दावा किया है। बहरीन में सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत ने मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी। तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि संभावित हवाई हमलों को रोका जा सके।

तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी

अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 85 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड भी 80 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही तो कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं।

सऊदी अरब और कुवैत को मिलेंगे नए हथियार

अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब को करीब 1.96 अरब डॉलर के हथियार पैकेज और कुवैत को 484 मिलियन डॉलर के सैन्य विमान सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता शामिल है। अंतिम मंजूरी से पहले इस प्रस्ताव की अमेरिकी कांग्रेस समीक्षा करेगी।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने युद्ध पर रखी अलग राय

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को लेकर अन्य नेताओं की तुलना में कम उत्साहित थे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन किया। वेंस का कहना है कि केवल बमबारी से स्थायी समाधान संभव नहीं है और आखिर में किसी समझौते की जरूरत होगी।

ट्रंप ने दी हमले और तेज करने की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर आने वाले दिनों में ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता, तो अमेरिकी हमले केवल तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान के अंदरूनी हिस्सों तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल अमेरिकी सेना होर्मुज के आसपास मौजूद ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बना रही है।

कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज

एक ओर संघर्ष जारी है तो दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर वाशिंगटन 16 जून को हुए समझौते का पालन करता है तो तेहरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। वहीं अमेरिका ने यह भी जानकारी दी है कि लेबनान और इजराइल दक्षिणी लेबनान से सीमित इजराइली सैनिकों की वापसी पर सहमत हो गए हैं।