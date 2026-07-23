Punjab Breaking News : प्रदेश के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाना लक्ष्य : गोयल

पंजाब के प्रत्येक खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मोगा जिले के तहत करीब 96 गांवों के 20 हजार से ज्यादा एकड़ रकबे तक नहरी पानी पहुंचाने का कार्य सफलता पूर्वक पूरा किया है।

कैबिनेट मंत्री ने मोगा में 105.49 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं की लोकार्पित

Punjab Breaking News (आज समाज), मोगा : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 2022 में हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने का सपना देखा था, ताकि भू-जल को बचाया जा सके। पंजाब सरकार के प्रयासों के कारण जहां पहले नहरी पानी का उपयोग केवल 17-18 प्रतिशत था, वह अब 86 प्रतिशत हो गया है, जिससे पंजाब के एकमात्र प्राकृतिक स्रोत भू-जल को बचाया जा सकेगा। यह कहना है प्रदेश के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल का जो मोगा में 105.49 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

इन एरिया को मिलेगा नहरी पानी का लाभ

पंजाब सरकार द्वारा हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के प्रयासों के तहत मोगा में 105.49 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इनमें मुख्य रूप से मोगा, बाघापुराणा तथा धर्मकोट हलकों में सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य रूप से सूओं/रजबाहों की कंक्रीट लाइनिंग, जमीनदोज पाइपों के द्वारा सिंचाई की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से मोगा जिले के लगभग 94 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनका 20085 एकड़ अतिरिक्त रकबा नहरी पानी की सिंचाई के अधीन आ जाएगा।

सूओं और रजबाहों पर 79.56 करोड़ खर्च किए

उन्होंने कहा कि धर्मकोट विधानसभा हलके की सूओं तथा रजबाहों की कंक्रीट लाइनिंग, वाटर कोर्स और पाइपलाइन की 79.56 करोड़ की परियोजनाओं की शुरूआत हुई। इस परियोजना के तहत कंक्रीट, पाइपलाइन तथा वाटर कोर्स की लाइनिंग की कुल लंबाई 175.24 किलोमीटर बनती है। इन परियोजनाओं से धर्मकोट के 79 गांवों को सीधे रूप से लाभ प्राप्त होगा। इस परियोजना से पहले 24270 एकड़ सिंचाई वाला रकबा बढ़कर 41894 हो जाएगा, अर्थात इस परियोजना से 18174 एकड़ रकबा सिंचाई के अधीन हो जाएगा।

इस तरह परियोजनाओं का मिलेगा फायदा

इस परियोजना के तहत लाइनिंग, वाटर कोर्स और पाइपलाइन की परियोजनाओं की अलग-अलग जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोकरी डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम की कंक्रीट लाइनिंग परियोजना, जोकि 52.51 करोड़ की लागत वाली है, से 26458 एकड़ रकबा अब सिंचित हो जाएगा, जो कि पहले 16450 एकड़ था, 10008 एकड़ रकबा इससे सिंचित होगा। इस लाइनिंग की लंबाई 66.32 किलोमीटर है। इससे निकटवर्ती 20 गांवों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

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