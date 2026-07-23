Salman Khan On Protest: CJP प्रदर्शन और नीट पेपर लीक पर बोले सलमान खान! छात्रों के सपोर्ट में कही बड़ी बात

Salman Khan On Neet Paper Leak Protest: कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे CJP आंदोलन के बीच अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी अपनी बात रखी है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने बच्चों के सपोर्ट में क्या कहा है?

Salman Khan On Neet Paper Leak Protest: राजधानी में चल रहे CJP आंदोलन के बीच अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम भी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने संदेश में उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनकी हिम्मत और दृढ़ता की प्रशंसा की. उनके इस पोस्ट के बाद आंदोलन को लेकर चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया.

बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सलमान खान ने अपने स्कूल के दिनों की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर चुनौती हैं और इस विषय पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

शिक्षा के मुद्दे को राजनीति से दूर रखने की अपील

अपने संदेश में सलमान खान ने कहा कि ये मामला छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इस आंदोलन का पूरा श्रेय छात्रों को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाई है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भी शिक्षा प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी, जिससे सभी पक्षों के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की बात

पोस्ट के अंत में एक्टर ने इच्छा जताई कि देश में शिक्षा को इतना महत्व मिले कि ये एक सकारात्मक “ट्रेंड” बन जाए. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए, जहां दूसरे देशों के छात्र भी भारत में पढ़ाई के लिए आने को प्राथमिकता दें.

कई अन्य कलाकार भी जता चुके हैं समर्थन

इससे पहले भी फिल्म जगत की कई हस्तियां इस आंदोलन के समर्थन में अपनी राय रख चुकी हैं. इनमें ओमी वैद्य, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख जैसे कलाकार शामिल हैं. इन सभी ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी.