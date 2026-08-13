Punjab Breaking News : जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग ने पकड़ा जोर, सीएम ने गवर्नर से की मुलाकात, मांगी हवारा की 10 दिन की पैरोल

By
Harpreet Singh
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जेल में बंद जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग को लेकर सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया से विशेष मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे केंद्र सरकार को हवारा के 10 दिन के पैरोल की सिफारिश करें। ताकि हवारा अपनी बीमार मां के साथ कुछ पल बिता सके।
Punjab Breaking News : जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग ने पकड़ा जोर, सीएम ने गवर्नर से की मुलाकात, मांगी हवारा की 10 दिन की पैरोल
Punjab Breaking News : जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग ने पकड़ा जोर, सीएम ने गवर्नर से की मुलाकात, मांगी हवारा की 10 दिन की पैरोल

कहा, जगतार सिंह हवारा को उनकी बीमार माता से मिलने के लिए मानवीय आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व सीएम बेंअत सिंह की हत्या के मामले में जेल में बंद जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां धार्मिक संगठन हवारा को पैरोल दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं अब पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने भी पंजाब के गवर्नर से मिलकर हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल देने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 साल बाद उनकी बीमार माता के अपने बेटे से मिलने की उम्मीद फिर से जगी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, क्योंकि मामले की सुनवाई दिल्ली में चल रही है। उन्होंने साथ ही भरोसा दिलाया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाएगी।

31 साल से जेल में बंद है हवारा

राज्यपाल से मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जगतार सिंह हवारा पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद हैं। उनकी माता वृद्धावस्था में हैं, उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इस समय अर्ध-बेहोशी की अवस्था में हैं। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे जगतार सिंह हवारा को जल्द से जल्द 10 दिन की पैरोल देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, ताकि वह अपनी माता से मिल सकें।

पैरोल के लिए राज्यपाल की सिफारिश अहम

उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ के प्रशासक होने के नाते इस संबंध में फैसला लेने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। इसलिए मामले के मानवीय पहलू और जगतार सिंह हवारा की माता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने राज्यपाल से जल्द से जल्द फैसला लेने की अपील की है।

सीएम ने दिलाया कानून व्यवस्था का पूरा भरोसा

राज्यपाल को कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार की पूरी जिम्मेदारी का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जगतार सिंह हवारा के अपने घर आने के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की राज्य सरकार पूरी गारंटी लेती है। उनके समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।