Google Pixel Launched: Google Pixel 11 सीरीज हुई लॉन्च, कीमत से लेकर जानें सबकुछ

Google Pixel 11 Launched | Google Pixel 11 Price: भारत में गूगल पिक्सल 11 लॉन्च हो गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फोन का कितना दाम है और उसके फीचर्स क्या-क्या है.

Google Pixel Launched: गूगल ने भारत में अपनी नई Pixel 11 सीरीज पेश कर दी है. इस बार कंपनी ने लाइनअप में Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और फोल्डेबल Pixel 11 Pro Fold को शामिल किया है. नई सीरीज में कंपनी ने प्रोसेसिंग, कैमरा और AI फीचर्स पर खास फोकस किया है. सभी मॉडल नए Tensor G6 चिपसेट से लैस हैं, जबकि कैमरा डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलता है.

कीमत और स्टोरेज में बड़ा बदलाव (Google Pixel 11 Price)

भारत में Pixel 11 की शुरुआती कीमत ₹89,999 रखी गई है. वहीं Pixel 11 Pro की कीमत ₹1,19,999 और Pixel 11 Pro XL की शुरुआती कीमत ₹1,34,999 है. प्रीमियम फोल्डेबल मॉडल Pixel 11 Pro Fold ₹1,86,999 में आता है.

इस बार Pixel 11, Pixel 11 Pro और Pixel 11 Pro XL के बेस वेरिएंट में ही 256GB स्टोरेज मिलती है. दूसरी ओर, Pixel 11 Pro Fold को 512GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है.

कैमरा में इस बार ज्यादा फोकस (Google Pixel 11 Camera)

Pixel 11 में नया 48MP मेन कैमरा दिया गया है, जो पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा रोशनी कैप्चर कर सकता है. इसके साथ 5x टेलीफोटो कैमरा भी मिलता है, जो 30x Super Zoom को सपोर्ट करता है. Pixel 11 Pro और Pro XL में भी 48MP टेलीफोटो सेंसर को अपडेट किया गया है. Google के मुताबिक, नए सेंसर की लाइट कैप्चर क्षमता पहले से करीब 30 फीसदी बेहतर है. इन दोनों मॉडल में 5x पर Portrait Mode और 120x तक Pro Zoom जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Tensor G6 से मिलेगा AI और परफॉर्मेंस बूस्ट

पूरी Pixel 11 सीरीज को Google के नए Tensor G6 प्रोसेसर से पावर किया गया है. कंपनी का दावा है कि इससे वेब ब्राउजिंग करीब 25 फीसदी तेज और ऐप लॉन्चिंग लगभग 15 फीसदी तेज हो सकती है.

चिपसेट में TPU क्षमता को भी बढ़ाया गया है, जिससे फोन पर चलने वाले AI टास्क ज्यादा तेजी से पूरे होंगे. Google के अनुसार Gemini Nano जैसे ऑन-डिवाइस AI फीचर्स Tensor G6 पर 3.5 गुना तक तेज चल सकते हैं और कम बैटरी खर्च कर सकते हैं.

Night Sight अब पहले से तेज

Google ने Pixel 11 में लो-लाइट फोटोग्राफी को भी अपग्रेड किया है. Tensor G6 के नए इमेज सिग्नल प्रोसेसर की मदद से Night Sight पहले की तुलना में 4.5 गुना तक तेजी से फोटो कैप्चर कर सकता है.

सिक्योरिटी के लिए Tensor G6 के साथ नया Titan M3 चिप भी दिया गया है. इसमें सिक्योर बूट प्रोसेस के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सपोर्ट जोड़ा गया है, जिससे भविष्य के सुरक्षा खतरों के खिलाफ डिवाइस को ज्यादा मजबूत बनाने का दावा किया गया है.

30 घंटे से ज्यादा बैटरी का दावा

Google के मुताबिक, Pixel 11 सामान्य इस्तेमाल के आधार पर 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ दे सकता है. इसमें Tensor G6 और Adaptive Battery फीचर की भूमिका बताई गई है. वहीं Pixel 11 Pro XL में 45W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. कंपनी का दावा है कि केवल 15 मिनट चार्ज करने पर फोन को करीब 15 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

Pixel 11 सीरीज के लिए भारत में प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं. फोन की बिक्री 20 अगस्त से Google Store और चुनिंदा रिटेल पार्टनर्स के जरिए शुरू होगी.