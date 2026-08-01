Punjab News: पंजाब में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे लगे

पूर्व CM चरणजीत चन्नी ने प्रभारी भूपेश बघेल के दौरे का बायकॉट कर रखा है। पंजाब में बूथ मजबूत करने की ये मुहिम प्रधान राजा वड़िंग की अगुआई में चलाई जा रही है।

कार्यक्रम में चरणजीत चन्नी जिंदाबाद के नारे लगे

Punjab News, (आज समाज), पटियाला/संगरूर: पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार गहराती जा रही है। पटियाला के बाद अब संगरूर में भी कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल भी कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए।

कार्यक्रम के दौरान ‘भूपेश बघेल मुर्दाबाद’ के नारे भी लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर कुर्सियां मारीं और चरणजीत चन्नी जिंदाबाद के नारे लगाए। कैलिफोर्निया रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में वड़िंग, भट्‌ठल और विजयइंदर सिंगला भी मौजूद थे।

पटियाला में भी चन्नी समर्थकों ने राजा वड़िंग का विरोध किया

इससे पहले शनिवार को ही पटियाला के समाना में कार्यक्रम के दौरान चन्नी समर्थकों ने राजा वड़िंग का विरोध कर दिया। उन्होंने वड़िंग की हूटिंग करते हुए चन्नी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। यहां राजा वड़िंग ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो समर्थकों ने चन्नी के हक में नारेबाजी शुरू कर दी।

चन्नी लियाओ-पंजाब बचाओ, चन्नी लियाओ-कांग्रेस बचाओ के नारे लगाए

उन्होंने चन्नी लियाओ-पंजाब बचाओ, चन्नी लियाओ-कांग्रेस बचाओ के नारे लगाए। इससे राजा वड़िंग भड़क गए, उन्होंने पूछा कि क्यों नारे लगा रहे हो। जिसने पार्टी का प्रोग्राम खराब किया, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी।

सांसद सुखजिंदर रंधावा भी कार्यक्रमों से बनाए हुए है दूरी

पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने प्रभारी भूपेश बघेल के दौरे का बायकॉट कर रखा है। पंजाब में बूथ मजबूत करने की ये मुहिम प्रधान राजा वड़िंग की अगुआई में चलाई जा रही है। जिस वजह से चन्नी और उनके साथ चल रहे सांसद सुखजिंदर रंधावा भी इस मुहिम से दूर हैं।

राजा वड़िंग का दावा आप के 40 से 45 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं

कल शुक्रवार को भी फतेहगढ़ साहिब में हुए कार्यक्रम में चन्नी नहीं पहुंचे थे। यहां सिर्फ राजा वड़िंग व उनके गुट के नेता ही मौजूद थे। यहां प्रधान राजा वड़िंग ने दावा किया था कि आप के 6 सांसदों के बाद अब 40 से 45 विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, उन्हें लग रहा है कि 2027 के चुनाव में उनकी टिकट काटी जा सकती है। इस बारे में सीक्रेट मीटिंग भी हो चुकी है।

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