Punjab News: गुरदासपुर के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

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Amit Upadhyay
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Gurdaspur Schools Bomb Threats: पंजाब के गुरदासपुर में दो निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वॉड और अन्य टीमों ने दोनों स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अब साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।
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गुरदासपुर के 2 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

Gurdaspur Schools Bomb Threat News: पंजाब के गुरदासपुर जिले में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के दो बड़े प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। दोनों स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धमकी की खबर सामने आते ही स्कूल प्रबंधन, विद्यार्थियों के अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई। पुलिस ने तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क किया और दोनों स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

धमकी मिलने के बाद एसएसपी आवास के पास स्थित एक निजी स्कूल और बहरामपुर रोड स्थित दूसरे निजी स्कूल में पुलिस की टीम पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य के नेतृत्व में पुलिस, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली। स्कूल के हर हिस्से की जांच की गई, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। शुरुआती जांच में कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है।

साइबर सेल ईमेल की कर रही जांच

पुलिस के अनुसार धमकी भरे ईमेल की डिजिटल जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल ईमेल के सोर्स, आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी जानकारियों की पड़ताल कर रही है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि ईमेल किसने भेजा और इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां

गुरदासपुर जिले में स्कूलों को धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे संदेश और ईमेल मिल चुके हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होना पड़ा था। पिछली घटनाओं में भी जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और प्रबंधन को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर धमकी की सूचना पर मानक सुरक्षा प्रक्रिया के तहत तलाशी अभियान चलाया जाता है और धमकी भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जाता है।