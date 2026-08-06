Shreya Kalra Net Worth: कितनी अमीर हैं Lock Upp 2 की श्रेया कालरा, जानें उनकी नेट वर्थ?

Who is Shreya Kalra | Shreya Kalra Net Worth: 'लॉक अप सीजन 2' की विजेता बनीं श्रेया कालरा ने 1 करोड़ रुपये का इनाम जीता. जानिए उनके करियर, शिक्षा, सोशल मीडिया सफर, नेटवर्थ और पर्सनल लाइफ से जुड़ी खास बातें.

Who is Shreya Kalra | Shreya Kalra Net Worth: कई हफ्तों तक ड्रामा, इमोशन्स, टास्क और विवादों से लोगों का मनोरंजन करने के बाद ‘लॉक अप सीजन 2’ का शानदार समापन हो गया. इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम करते हुए श्रेया कालरा ने विजेता का खिताब हासिल किया. ट्रॉफी के साथ उन्हें 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली, जबकि शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर-अप रहीं. शो जीतने के बाद श्रेया एक बार फिर सुर्खियों में हैं और उनके बारे में जानने की लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

कौन हैं श्रेया कालरा? (Who is Shreya Kalra)

श्रेया कालरा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और एक फेमस रियलिटी टीवी स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व पॉडकास्ट होस्ट हैं. पहाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रेया ने अपनी डिजिटल मौजूदगी से बड़ी पहचान बनाई है. इंस्टाग्राम पर उनके 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इसके अलावा वो ‘Don’t Spill Too Much’ नाम का पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं, जिसमें कई चर्चित क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज मेहमान बन चुके हैं.

कैसे शुरू हुआ कंटेंट क्रिएटर बनने का सफर?

श्रेया ने साल 2018 में टिकटॉक के जरिए कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा. डांस वीडियो, लिप-सिंक और फैशन से जुड़े कंटेंट ने उन्हें लाखों व्यूज और बड़ी लोकप्रियता दिलाई. भारत में 2020 में टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रुख किया, जहां उन्होंने अपने कंटेंट को नए अंदाज में पेश करते हुए अपनी पहचान और मजबूत की.

शिक्षा और पढ़ाई

श्रेया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर के न्यू दिगंबर स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एमबीए की पढ़ाई की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिजिटल कंटेंट की दुनिया में अपना करियर बनाया.

नेटवर्थ और पर्सनल लाइफ

श्रेया कालरा की निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. उनका नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऋषभ जायसवाल के साथ जोड़ा जाता है और फैंस इस जोड़ी को प्यार से ‘रिश्या’ कहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रेया की अनुमानित नेटवर्थ 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रमोशन से आता है. बताया जाता है कि वो एक इंस्टाग्राम प्रमोशनल पोस्ट के लिए 90 हजार से 1 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.