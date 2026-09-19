पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी (आप) के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले की गाड़ियों पर अंडे और टमाटर फेंकने की कोशिश की थी।

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी (आप) के एक बड़े कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) गेट के पास मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले की गाड़ियों पर अंडे और टमाटर फेंकने की कोशिश की थी।

काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश

बताया जा रहा है कि बिट्टू काफिले के ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वे पीएयू गेट तक जरूर पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने आज लुधियाना में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई दूसरे नेताओं को शामिल होना था। मुख्यमंत्री के काफिले को पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरना था।

पुलिस ने पहले ही हिरासत में लिया

इसी रास्ते पर रवनीत बिट्टू हाथ में टमाटर लेकर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें पहले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से निकला, तो बिट्टू ने भगवंत मान की गाड़ी पर टमाटर फेंकने की कोशिश की। पुलिस मौके पर मौजूद थी और उसने बिट्टू को हिरासत में ले लिया।

टमाटर फेंककर जवाब देना चाहते थे बिट्टू

इस पूरे मामले की जड़ कल की घटना बताई जा रही है। कल बटाला के पास रवनीत बिट्टू के काफिले पर आम आदमी पार्टी के वर्करों ने अंडे और टमाटर फेंके थे। उसी घटना के विरोध में बिट्टू आज लुधियाना पहुंचे थे। उनका मकसद था कि वे भी भगवंत मान के काफिले पर टमाटर फेंककर इसका जवाब दें।