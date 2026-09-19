हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार रात स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डों पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बड़ी छापेमारी की। आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी और पुलिस की टीम ने गुरुग्राम के सफायर मॉल में 18 स्पा सेंटरों पर रेड की।

Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार रात स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्मफरोशी के अड्डों पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बड़ी छापेमारी की। आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी और पुलिस की टीम ने गुरुग्राम के सफायर मॉल में 18 स्पा सेंटरों पर रेड की। शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार तड़के 3 बजे तक चली इस रेड में 30 मसाज गर्ल और 20 युवकों को पकड़ लिया गया।

कटर से काटे गए ताले

सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्पा सेंटर में बाहर से ताले लगे हुए मिले। इन तालों को कटर से काटकर पुलिस टीम अंदर पहुंची तो युवक-युवतियों को संदिग्ध हालत में पाया गया। केबिन के अंदर से शराब, सिगरेट और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं। पुलिस ने डस्टबिन तक खंगाले।

4 लड़कियां नाबालिग पाई गईं

आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ युवतियों ने बताया है कि उन्हें इस देह व्यापार में जबरन धकेला गया है। 3 से 4 लड़कियों के नाबालिग होने का भी संदेह है। पुलिस सभी लड़कियों की जानकारी जुटा रही है कि वे यहां कैसे पहुंची। स्पा सेंटर मालिकों का भी पता लगाया जा रहा है।



साभार Gurugram News

इस तरह की गई छापेमारी

100 पुलिसकर्मियों की टीम बनी

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी ने बताया कि मॉल में काम करने वाले डॉक्टरों, महिला कर्मचारियों और दुकानदारों ने 1 महीने पहले सामूहिक शिकायत दर्ज कराई थी। तब से ही रेड की प्लानिंग की जा रही थी। एसीपी हेडक्टवार्टर अभिलक्ष जोशी की देखरेख में 20 इंस्पेक्टरों समेत 100 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। यह प्रदेश की सबसे बड़ी फिजिकल इन्वेस्टिगेशन रही।

सफायर 90 मॉल में एकसाथ छापेमारी

अध्यक्ष ने बताया कि रात 10 बजे सफायर मॉल में एक साथ रेड डाली गई। पांच घंटे चली इस रेड में 30 मसाज गर्ल और 20 युवकों को पकड़ लिया गया। ये सभी संदिग्ध हालत में पाए गए। कुछ तो इधर-उधर भागते भी दिखे। मॉल के आधिकारिक मेमोरेंडम और नियमों के मुताबिक परिसर में स्पा सेंटर चलाने की अनुमति ही नहीं थी, इसके बावजूद धंधा जारी था।

कुछ के गेट अंदर और बाहर से थे लॉक

पुलिस की रेड में सामने आया कि कुछ स्पा सेंटरों को बाहर से, तो कुछ को अंदर से लॉक किया गया था। किसी तरह इन दरवाजों को कटर से काटा गया, तब जाकर टीम अंदर पहुंची। केबिन के अंदर से शराब, सिगरेट और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं।

सभी सेंटर सीज किए जाएंगे

आयोग की अध्यक्ष के मुताबिक, कुछ स्पा सेंटरों के अंदर की हवा और माहौल बेहद खराब था। शराब से भरे ग्लास और बोतलें बरामद की गईं। भारी तादाद में सिगरेट के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मौके से जब्त की गई। वहां 8-10 घंटे रहने पर किसी का भी दम घुट सकता था। नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे इन सभी 18 स्पा सेंटरों को पूरी तरह सीज किया जाएगा। महिला आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेश भर में ऐसे अवैध और अनैतिक धंधों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।