Chandigarh Breaking News : अर्शदीप सिंह डांग ने छूआ आसमान, ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में फाइटर विंग्स किया हासिल

28 वर्षीय डांग ने इसका श्रेय सिख दर्शन चढ़दी कला को दिया
Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : मूल रूप से भारतीय अब ब्रिटेन में रह रहे अर्शदीप सिंह ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में फाइटर विंग्स हासिल करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 14 अगस्त को नॉर्थ वेल्स स्थित आरएएफ वैली में आयोजित फास्ट-जेट पायलट समारोह में यह उपलब्धि हासिल की।
डांग मूल रूप से चंडीगढ़ में जन्में और वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहे हैं। डांग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) में फाइटर विंग्स हासिल करने वाले पहले सिख बन गए हैं। अपनी सफलता पर बात करते हुए डांग ने बताया कि घर में आज भी पंजाबी भाषा बोली जाती है। उन्होंने सिख दर्शन से जुड़े चढ़दी कला यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक और दृढ़ भावना बनाए रखने के विचार को अपने प्रशिक्षण के दौरान काफी मददगार बताया।
2004 में परिवार चला गया था ब्रिटेन
अर्शदीप सिंह डांग का जन्म वर्ष 1998 में चंडीगढ़ में हुआ था। जब वह छह साल के थे, तब उनका परिवार ब्रिटेन चला गया। उनके पिता जगदीप सिंह डांग मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हैं, जबकि उनकी मां गगनदीप कौर अमृतसर से हैं। उनका परिवार इंग्लैंड के साउथॉल में रहता है। डांग ने यूनिवर्सिटी आॅफ ब्रिस्टल से गणित और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद फरवरी 2022 में उन्होंने आॅफिसर ट्रेनिंग पूरी की। वर्ष 2023 में उन्होंने शुरूआती उड़ान प्रशिक्षण लिया और साइप्रस में सेवा देने के बाद 2024 में आरएएफ के फास्ट-जेट स्ट्रीम के लिए चुने गए।
कई चरणों से गुजरकर हासिल की फाइटर विंग्स
अर्शदीप का उन्नत प्रशिक्षण वर्ष 2025 तक जारी रहा। उन्होंने मार्च 2025 में फास्ट-जेट लीड-इन ट्रेनिंग शुरू की और जुलाई में बेसिक फास्ट-जेट प्रशिक्षण में पहुंचे। अक्टूबर 2025 में उन्हें टेक्सास भेजा गया, जहां उन्होंने अकेले विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने जुलाई 2026 में अपना विंग्स टेस्ट पास किया। अब वह फ्रंटलाइन फाइटर विमान उड़ाने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले करीब एक वर्ष तक और गहन प्रशिक्षण लेंगे।