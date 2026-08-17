Govinda Sunita Ahuja controversy: गोविंदा के सपोर्ट में उतरीं सोमी अली, सुनीता के विवाद पर कह दी बड़ी बात

Govinda Sunita Ahuja controversy: सोमी अली ने सुनीता आहूजा से जुड़े विवाद के बीच गोविंदा का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि उम्र नहीं, कलाकार का टैलेंट, मेहनत और हार न मानने का जज्बा मायने रखता है.

Govinda Sunita Ahuja controversy: गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहे विवाद के बीच अब एक्ट्रेस सोमी अली ने एक्टर का सपोर्ट किया है. सोमी अली ने रविवार को इंस्टाग्राम पर गोविंदा के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा नोट लिखकर गोविंदा के साथ अपने पुराने रिश्ते और उनके स्वभाव के बारे में बात की.

सोमी ने लिखा, ‘मैं इस मामले में अपनी बात रखना चाहती हूं, क्योंकि शायद कोई और ऐसा नहीं करेगा. जब भी किसी के सपोर्ट की जरूरत हो, मैं उसका साथ देना चाहती हूं. मैं गोविंदा को व्यक्तिगत और पेशेवर, दोनों तरह से जानती हूं. इसलिए मैं उनके बारे में दोनों स्तरों पर कुछ बातें कह सकती हूं. चिची हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन टैलेंट में से एक हैं. अपने फिल्मी करियर के दौरान जिन कलाकारों को मैंने जाना, उनमें वो सबसे विनम्र अभिनेताओं में से एक हैं.’

युवा एक्ट्रेस के साथ काम करने पर भी दिया जवाब

सोमी अली ने गोविंदा के किसी कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम करने पर उठ रहे सवालों को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि किसी एक्टर के लिए युवा एक्ट्रेस के साथ काम करना उम्र को लेकर भेदभाव वाली बात नहीं है. उन्होंने लिखा, ‘मेरे मन में चिची और सुनीता दोनों के लिए बहुत सम्मान है. हालांकि, किसी एक्टर का किसी कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम करना उम्र को लेकर भेदभाव नहीं है. टैलेंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. ऐसे समय में जब किसी कलाकार के लिए काम मिलना मुश्किल हो सकता है, तब काम करते रहने का फैसला सम्मान की बात है, मजाक उड़ाने की नहीं.’

उम्र नहीं, टैलेंट मायने रखता है

सोमी ने आगे कहा, ‘किसी एक्टर की कीमत उसकी उम्र या उसके साथ काम करने वाले कलाकार की उम्र से तय नहीं होती. उसकी पहचान उसके टैलेंट, प्रोफेशनल रवैये और लगातार काम करते रहने की इच्छा से होती है. जब किसी कलाकार के लिए काम के दरवाजे मुश्किल से खुल रहे हों और फिर उसे एक और मौका मिले, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसका जश्न मनाना चाहिए.’

उन्होंने ये भी कहा कि ‘हर एक्टर को ये साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि उसके पास अभी भी लोगों को देने के लिए कुछ अच्छा और बड़ा है.’ सोमी के मुताबिक सिर्फ उम्र की वजह से किसी कलाकार को उसके जुनून और काम से दूर नहीं किया जाना चाहिए

गोविंदा ने भी दिया था जवाब

सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपनी पत्नी पर उनके काम में दखल देने और उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. गोविंदा ने सार्वजनिक तौर पर की गई कुछ टिप्पणियों में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी नाराजगी जताई.

गोविंदा ने सुनीता से अपनी हद में रहने को कहा. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में उन्हें दोबारा उनके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है.