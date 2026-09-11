Punjab News: पंजाब की इंडस्ट्री में आज रात 10 घंटे की बिजली कटौती, राज्य में बिजली संकट गहराया

पंजाब में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली संकट के बीच अब इंडस्ट्री में 10 घंटे कट लगेगा। पावरकॉम ने कैटगरी-2 फीडरों के लिए आज रात का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

Punjab News: पंजाब में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। बिजली संकट के बीच अब इंडस्ट्री में 10 घंटे कट लगेगा। पावरकॉम ने कैटगरी-2 फीडरों के लिए आज रात का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि शुक्रवार पूरी रात कंपनियों में कोई उत्पादन नहीं हो सकेगा।

कल बंद रहीं प्लांट की कई यूनिट

कोयले की कमी और थर्मल पावर प्लांट की कई इकाइयों के बंद रहने से प्रदेश में बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। गुरुवार को राज्य के तीन थर्मल पावर प्लांट की कई इकाइयां पूरी तरह बंद रहीं। इनमें तलवंडी साबो स्थित निजी थर्मल पावर प्लांट की दो इकाइयां भी शामिल हैं। इससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और आने वाले दिनों में बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

तलवंडी प्लांट की दो इकाइयां बंद

तलवंडी साबो स्थित निजी थर्मल पावर प्लांट की दो इकाइयों के पूरी तरह बंद होने से पंजाब की बिजली व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इन इकाइयों के बंद होने की वजह कोयले की कमी है या कोई तकनीकी समस्या। एक इकाई के बंद होने के बाद पंजाब की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 4,800 मेगावाट से घटकर करीब 3,642 मेगावाट रह गई है। ऐसे में बिजली की मांग और उपलब्ध उत्पादन के बीच अंतर बढ़ने की स्थिति में कटौती का दबाव बढ़ सकता है।

राजपुरा प्लांट आधी क्षमता में

राजपुरा स्थित निजी थर्मल पावर प्लांट भी पिछले कई दिनों से अपनी क्षमता के आधे से कम बिजली पैदा कर रहा है। इसके अलावा, रोपड़ स्थित सरकारी थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई और गोइंदवाल की एक इकाई भी गुरुवार को पूरी तरह बंद रही।

कोयले की कमी बनी वजह

पंजाब में बिजली संकट के पीछे कोयले की उपलब्धता को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कोयले पर निर्भर हैं। कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने पर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाते। हालांकि, देश में कोयले के भंडार को लेकर स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। बताया गया है कि देश में करीब 51 दिनों का कोयला भंडार मौजूद है।

कोल इंडिया ने आपूर्ति बढ़ाई

कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई है। बारिश कम होने के साथ कंपनी का कुल कोयला उत्पादन 8 सितंबर को बढ़कर 19 लाख टन हो गया। यह सितंबर के शुरुआती तीन दिनों के दैनिक औसत से करीब 40 फीसदी ज्यादा है। बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में भी करीब 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह सप्लाई बढ़कर करीब 17 लाख टन प्रतिदिन हो गई है, जबकि महीने की शुरुआत में यह करीब 13 लाख टन प्रतिदिन थी।