Job News: दिल्ली पुलिस में निकली बंपर भर्ती, जानें कितना है पद और कब से कर सकेंगे आवेदन

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

Job News: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी द्वारा जारी Delhi Police SI Recruitment 2026 के मुताबिक कुल 1,871 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर से शुरू हो गया है।

उम्मीदवार CAPF SI Vacancy 2026 के लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फॉर्म में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को 08 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा।

सैलरी

सब-इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह, सब-इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये और सब-इंस्पेक्टर सीएपीएफ के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

आयु-सीमा

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच निर्धारित है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में विशेष छूट भी दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन फीस

अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार निशुल्क अपना फॉर्म भर सकते हैं।