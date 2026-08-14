Himachal Weather Alert: हिमाचल में 10 जिलों में येलो अलर्ट, 14 अगस्त को भी बरसेंगे बादल, बारिश से 200 सड़कें बंद

By
Viplove Kumar
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Himachal Weather Alert: मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है. राज्य के 10 जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है.
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हिमाचल में आज 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

शिमला. मानसून इस समय पूरे देश में अपना असली रंग दिखा रहा है. पहाड़ी इलाकों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं. हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है. राज्य के 10 जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल के ऊपरी इलाकों में 14 अगस्त को बादल के जमकर बरसने की उम्मीद है, इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

किन जिलों में येलो अलर्ट

हिमाचल में शुक्रवार 14 अगस्त का दिन लोगों के लिए मौसम से लिहाज से मिला जुला रहे वाला है. राज्य के कुछ जिलों में जमकर बादल बरसेंगे जबकि कई जगहों पर मौसम सामान्य रहेगा. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जबकि कुछ हिस्सों में मौसम के मिजाज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

रोहरू में 22 मिमी बारिश

हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में कई जिले में जमकर बारिश हुई है. राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. रोहरू में 22 मिमी, खड़राला में 17 मिमी और कसौली में 12 मिमी बारिश हुई. सराहन और कोठी में 2-2 मिमी बारिश दर्ज की गई. लगातार हुई बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा है. राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. कई इलाकों में पारी 10 डिग्री तक पहुंच गया.

लाहौल-स्पीति में फ्लैश फ्लड से नुकसान

भारी बारिश की वजह से हिमाचल में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. लाहौल-स्पीति के मुंची और चापोर नाले में पानी मानक इकाई से ज्यादा भर गया. इसकी वजह से अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. इसकी वजह से यहां के इलाकों को काफी नुकसान हुआ है. एसडीएम (सिविल), केलांग कनिका समेत राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और फ्लैश फ्लड से प्रभावित लोगों से बातचीत कर नुकसान का जायजा लिया.

200 सड़कें अब भी बंद

बारिश ने राज्य के कई इलाकों में आपातकालीन जैसी स्थिति पैदा कर दी है. संचालन केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद हैं. सबसे ज्यादा 64 सड़कें मंडी में बंद हैं. इसके बाद कुल्लू में 60, शिमला में 32, चंबा में 24, सिरमौर में 6, कांगड़ा में 5, ऊना में 4, लाहौल-स्पीति में 3 और किन्नौर में 2 सड़कें बंद हैं. इतना ही नहीं हिमाचल में इस समय कई जिलों में बिजली ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हैं. बताया जा रहा है कि लगभग 45 जिलों में ऐसा देखने को मिल रहा है. अकेले मंडी के 35 ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं.