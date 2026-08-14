Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ा बदलाव, जानें 14 अगस्त के ताजा रेट

Haryana Gold Silver Price Today 14 August 2026: हरियाणा में आज कितने का सोना चांदी मिल रहा है. कल के मुकाबले आज दाम सस्ता है या महंगा. आइए जानते हैं.

Haryana Gold Silver Price Today 14 August 2026: हरियाणा में 14 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है. उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.51 लाख से ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के बीच है. वहीं, 22 कैरेट सोना लगभग ₹1.39 लाख से ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम की दर पर कारोबार कर रहा है. चांदी की कीमत शहर और स्थानीय बाजार के अनुसार अलग-अलग है.

24 कैरेट सोने का भाव (Haryana 24K Gold Price Today)

शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोना सबसे उच्च श्रेणी का सोना माना जाता है. 14 अगस्त को हरियाणा में इसका भाव लगभग ₹1,51,370 से ₹1,55,020 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. स्थानीय सराफा बाजार, मांग और खरीद-बिक्री की स्थिति के कारण अलग-अलग शहरों में दर में थोड़ा अंतर हो सकता है.

22 कैरेट सोने की कीमत (Haryana 22K Gold Price Today)

आभूषणों में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक होता है. आज इसका भाव करीब ₹1,38,650 से ₹1,42,950 प्रति 10 ग्राम के बीच है. अंतिम खरीद कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू करों के कारण अंतर हो सकता है.

हरियाणा में चांदी का भाव (Haryana Silver Price Today)

चांदी की कीमतों में भी हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. 14 अगस्त 2026 को हरियाणा में चांदी का भाव करीब ₹2,35,400 से ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम के बीच बताया जा रहा है. अलग-अलग शहरों में स्थानीय मांग और बाजार दर के कारण कीमत में अंतर हो सकता है.

कीमतों में क्यों हो रहा बदलाव

सोने और चांदी के भाव केवल स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करते. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमत, मुद्रा विनिमय दर, निवेशकों की मांग और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन पर असर पड़ता है. इसी वजह से दिन के दौरान भी कीमतों में बदलाव संभव है.

नोट: ऊपर दिए गए भाव संकेतात्मक हैं. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क जुड़ने के बाद अंतिम कीमत अलग हो सकती है.