Worker Dies After Being Hit by Crusher क्रशर की चपेट में आने से मजदूर की मौत, कटकर शरीर से अलग हुई बाजू

रमेश पहाड़िया,पांवटा साहिब:

Worker Dies After Being Hit by Crusher: पांवटा साहिब के रामपुर घाट क्षेत्र में क्रशर पर काम कर रहे एक मजदूर की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है।(Worker Dies After Being Hit by Crusher) बता दे कि यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मजदूर की बाजू ही शरीर से कटकर अलग हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान प्रकाश उरांव (34) पुत्र मंगल उरांव गांव व डाक इचाक थाना बालूमाथ झाबर, लातेहार झाबर झारखण्ड रूप में हुई है।

कन्वेयर बेल्ट से पत्थर निकाल रहा था मजदूर

पुलिस के मुताबिक पांवटा साहिब के रामपुर घाट में एक क्रेशर पर काम करने वाले एक मजदूर की कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद शैलेन्द्र सिंह पुत्र चन्नण सिंह निवासी गांव आमवाला शिवपुर ने बताया कि वह अपना ट्रैक्टर से सब गिरी क्रेशर रामपुर घाट पर चलाता है। चार अप्रैल को देर शाम जब ये सबगिरी क्रेशर रामपुर घाट पर मौजूद था तो इसने देखा कि एक व्यक्ति सबगिरी क्रेशर पर रैम्प के घने के निचली तरफ कन्वेयर बेल्ट से पत्थर निकालने का काम कर रहा था। जिसके हाथ में न तो दस्ताने व न ही कोई सुरक्षा उपकरण शरीर पर पहना था जबकि मशीन बैलट चली हुई थी और कन्वेयर बैलट के साथ कोई भी जाली सुरक्षा हेतु उस पटे को ढकने के लिये नहीं लगी थी।

मामले की जांच कर रही पुलिस

वह आदमी नंगे हाथ ही पटे में फंसे पत्थर निकाल रहा था , देखते ही देखते उस व्यक्ति का बायां हाथ पटे कि चपेट मे आ गया जिस कारण पटे ने उस व्यक्ति को बाजु समेत चपेट मे ले लिया और उस व्यक्ति की एक बाजु कन्धे से अलग हो गई तथा वह व्यक्ति वही घने के पास गिर गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने क्रेशर मशीन बैलेट को बंद किया तथा लोग दौड़ कर मौका पर पहुचे तो उस व्यक्ति की बाई बाजु उसके शरीर से अलग बैलट के साथ पडी थी तथा उस व्यक्ति कि मौका पर ही मौत चुकी थी। डीएसपी बीर बहादुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

