Dharamshala BJP MLA: आय से अधिक संपत्ति मामले में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा से विजिलेंस ने की पूछताछ

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Rajesh
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भाजपा विधायक ने पुलिस-प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए चाटुकारिता में लगे हुए हैं।
Dharamshala BJP MLA: सुधीर शर्मा की पेशी के दौरान विजिलेंस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं ने बांह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं।
Dharamshala BJP MLA: सुधीर शर्मा की पेशी के दौरान विजिलेंस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं ने बांह पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं।

बोले- राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही कांग्रेस सरकार
Dharamshala BJP MLA, (आज समाज), धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के कार्यालय में पेश हुए। विधायक से दो घंटे तक पूछताछ हुई। सुबह करीब 11:50 बजे शुरू हुई पूछताछ दोपहर 1:50 बजे तक चली। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए।

जांच में शामिल होने से पहले भाजपा विधायक ने हमुमान मंदिर में पहुंचकर संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके पास पूछे गए सभी सवालों के जवाब के साथ आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं।

विजिलेंस के पास मामले से संबंधित पूरी जानकारी नहीं

सुधीर शर्मा ने कहा कि जिस मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, वह उस समय का है जब प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और वह स्वयं उनकी कैबिनेट में मंत्री थे।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मौजूदा सरकार यह साबित करना चाहती है कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में सरकार गलत थी या भ्रष्ट थी। उन्होंने दावा किया कि विजिलेंस के पास मामले से संबंधित पूरी जानकारी नहीं थी। पूछताछ के दौरान पैतृक भूमि से संबंधित दो रजिस्ट्रियों का जिक्र किया गया, जबकि उनके परिवार की ऐसी 14 रजिस्ट्रियां हैं।

तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे

शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके सभी हलफनामे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। उन्होंने दावा किया कि जमीन, शेयर, डीमैट खातों और बैंक लेनदेन से संबंधित दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे।

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