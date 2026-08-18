Stock market closing 18 August: महंगे कच्चे तेल और IT में गिरावट का बाजार पर जबरदस्त असर, शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बरकरार

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Sudhanshu Chouhan
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कच्चा तेल महंगा होने के साथ-साथ IT के शेयरों में गिरावट का असर बाजार में देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 492.70 अंक फिसलकर 77,235.46 पर बंद हुआ।

Stock market closing 18 August 2026: कच्चा तेल महंगा होने के साथ-साथ IT के शेयरों में गिरावट का असर बाजार में देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 492.70 अंक फिसलकर 77,235.46 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 132.75 अंकों की गिरावट के साथ 24,154.90 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,575.21 का उच्चतम स्तर और 77,234.36 का निम्नतम स्तर छुआ। वहीं निफ्टी ने 24,269.65 का उच्चतम स्तर और 24,154.90 का निम्नतम स्तर छुआ। BSE पर महज 8 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर तो 22 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, LT, रिलायंस, बजाज फिन्सर्व और NTPC के शेयर में तेजी दर्ज की गई। एक्सिस बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 0.89% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर SBIN, टाटा स्टील, HDFC बैंक, BEL, मारुति, इटरनल, इंडिगो, टाइटन, इन्फोसिस, अडाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, HCLTECH, TCS, एशियन पेंट, ट्रेंट, अल्ट्रासेमको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा और ITC के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। एशियन पेंट के शेयर में सबसे ज्यादा 2.40% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.49%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.43% और निफ्टी स्मॉलकैप में 0.00% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चा तेल की कीमत मामूली गिरी

मंगलवार को शाम 5.17 बजे ब्रेंट क्रूड 0.01% फिसलकर 90.83 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

गिरावट पर खुला था बाजार

कारोबारी सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट पर खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 309.19 अंक फिसलकर 77,418.97 पर खुला, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 22.55 अंकों की गिरावट के साथ 24,223.85 पर खुला।