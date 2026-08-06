Chamba Accident News : चंबा में दर्दनाक हादसा, दो युवकों की मौत, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार

चंबा के भरमौर उपमंडल में बुधवार देर रात एक ऑल्टो कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में जहां कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई वहीं उसमें सवार दो युवकों की भी मौत हो गई।

भरमौर उपमंडल में हुआ हादसा, दोनों युवकों ने मौके पर ही तोड़ा दम

Chamba Accident News (आज समाज), चंबा : खराब मौसम, भूस्खलन के चलते हिमाचल में सड़क हादसों में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। यहां पर कुछ हादसे प्राकृतिक कारणों के चलते हो रहे हैं जबकि कुछ वाहन चालकों की गल्ती के चलते हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंबा जिले के भरमौर उपमंडल की होली तहसील में बुधवार देर रात सामने आया।

जब अंधेरे और खराब मौसम के चलते एक आॅल्टो कार चालक ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। जिसके चलते कार 250 मीटर गहरी खाई में जा समाई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार दोनों युवकों की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान सुरेश कुमार (48) पुत्र रंगीला राम और संजय कुमार (35) पुत्र शर्मा सरवन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी जरूरी काम से हीलिंग गए थे। देर रात अपने घर लामू लौटते समय रात करीब 11 बजे हीलिंग नाले के पास उनकी कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण रहा।

बाद में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

जिला प्रशासन कर रहा लोगों से सावधानी बरतने की अपील

खराब मौसम और भूस्खलन के चलते हिमाचल में इन दिनों सफर करना काफी ज्यादा खतरनाक व चुनौतीपूर्ण हो चुका है। इसी लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगातार लोगों से अपील करता है कि वे खराब मौसम और अंधेरे में वाहन चलाने से बचें। जिससे उनकी जान की हानि की संभावना को कम किया जा सके।