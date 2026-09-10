SSB Coaching: फौज में अफसर बनने का सपना होगा आसान ! हिमाचल में पूर्व सैनिकों के बच्चों को मिलेगी फ्री SSB ट्रेनिंग

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए SSB की तैयारी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम ने चंडीगढ़ की निंबस डिफेंस अकादमी के साथ समझौता किया है। इसके तहत पात्र उम्मीदवारों को 21 दिन की मुफ्त SSB कोचिंग मिलेगी।

SSB Coaching Free in Himachal Pradesh: डिफेंस सर्विसेज में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब SSB इंटरव्यू की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग फीस की चिंता नहीं करनी होगी। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम (HIMESKCO) ने चंडीगढ़ स्थित निम्बस डिफेंस एकेडमी के साथ समझौता किया है। इस व्यवस्था के तहत एलिजिबल कैंडिडेट्स को 21 दिन की फ्री SSB कोचिंग दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य उन युवाओं को बेहतर तैयारी का अवसर देना है, जो सेना या अन्य रक्षा सेवाओं में अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। SSB चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ग्रुप टास्क और अन्य आकलन शामिल होते हैं। ऐसे में सही मार्गदर्शन अभ्यर्थियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका फायदा?

यह सुविधा सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, बल्कि तय पात्रता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए है। योजना के तहत वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने संबंधित लिखित परीक्षा पास कर ली है और उन्हें SSB बोर्ड से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर मिल चुका है। पात्रता में मुख्य रूप से वे अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन्होंने NDA की लिखित परीक्षा पास की हो, CDS की लिखित परीक्षा पास की हो, AFCAT जैसी रक्षा भर्ती परीक्षा पास की हो या JEE जैसी पात्रता परीक्षा के बाद संबंधित रक्षा प्रवेश के लिए SSB कॉल प्राप्त किया हो। इसके अलावा Direct Entry Scheme के माध्यम से SSB इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स भी इसका फायदा ले सकेंगे। इसमें उन कैंडिडेट्स को प्राथमिकता मिलेगी, जो लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और अब SSB के अगले चरण के लिए बुलाए गए हैं।

21 दिन की SSB कोचिंग में क्या मिलेगा?

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत 21 दिन की निशुल्क कोचिंग है। इसका मकसद उम्मीदवारों को SSB की प्रक्रिया समझने और इंटरव्यू के लिए व्यवस्थित तरीके से तैयार करने में मदद करना है। SSB में सिर्फ किताबी जानकारी पर्याप्त नहीं होती। उम्मीदवार के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, टीम में काम करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने जैसी बातों का भी आकलन किया जाता है। इसलिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन उम्मीदवारों को अपनी कमजोरियों को समझने और तैयारी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इस तरह की कोचिंग उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, जिन्हें पहली बार SSB प्रक्रिया का सामना करना है और जिन्हें इंटरव्यू के अलग-अलग चरणों की जानकारी सीमित है।

कोचिंग की पूरी फीस कौन देगा?

इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों की कोचिंग फीस हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा वहन की जाएगी। यानी योग्य उम्मीदवारों को 21 दिन की कोचिंग के लिए अपनी जेब से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व सैनिक परिवारों के लिए यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सहायता है। SSB की तैयारी के लिए निजी संस्थानों में कोचिंग लेने पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है। ऐसे में सरकारी संस्था और प्रशिक्षण अकादमी की यह साझेदारी उम्मीदवारों को आर्थिक राहत दे सकती है।

कैसे मिलेगी जानकारी और कहां करें संपर्क?

पात्र अभ्यर्थियों के प्रायोजन के लिए पूर्व सैनिकों को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम (HIMPEXCO), सैनिक भवन, हमीरपुर से संपर्क करना होगा। दिए गए संपर्क विवरण के अनुसार जानकारी के लिए इन माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है।

फोन: 01972-224438

फोन: 01972-222472

मोबाइल: 85580 00616

ईमेल: exservice-hp@nic.in

अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को सलाह है कि संपर्क करने से पहले अपने SSB कॉल लेटर, संबंधित लिखित परीक्षा का प्रमाण और पूर्व सैनिक परिवार से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।