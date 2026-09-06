Himachal News: हिमाचल के युवा शूटर्स का कमाल, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई

हिमाचल प्रदेश के चार शूटर्स ने देश का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग क्लब, छठी आईआरबीएन धौलाकुआं के चार युवा शूटर्स ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के चार शूटर्स ने देश का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग क्लब, छठी आईआरबीएन धौलाकुआं के चार युवा शूटर्स ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के देहरादून स्थित त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड हासिल किया।

इन खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई

प्रतियोगिता के 50 मीटर थ्री पोजिशन .22 राइफल इवेंट में मीनाक्षी शर्मा ने जूनियर महिला वर्ग, ओजस्वनी सिंह ने यूथ महिला वर्ग और सूर्यांश कपूर ने यूथ पुरुष वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। वहीं धिव्यांशु ने 10 मीटर एयर राइफल के सब-यूथ पुरुष वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया।

खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई

हिमाचल प्रदेश पुलिस शूटिंग क्लब के कोच एवं महासचिव इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने बताया कि चारों शूटर्स ने प्रतियोगिता के दौरान शानदार कौशल, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड हासिल किए हैं।

चारों युवा शूटर्स को दी बधाई

क्लब के अध्यक्ष एवं छठी आईआरबीएन धौलाकुआं के कमांडेंट भागमल ठाकुर ने चारों युवा शूटर्स और कोच को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखेंगे और हिमाचल प्रदेश पुलिस, शूटिंग क्लब तथा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।