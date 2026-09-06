बिग बॉस के 20 का आगाज हो गया है। इस शो के होस्ट दबंग खान ने इसके प्रीमियर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सुपरस्टार ने अपने तीन दशक से ज्यादा के करियर के यादगार गानों और डांस मोमेंट्स का एक शानदार मेडले पेश किया।

Big Boss Season 20 premiere: बिग बॉस के 20 का आगाज हो गया है। इस शो के होस्ट दबंग खान ने इसके प्रीमियर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सुपरस्टार ने अपने तीन दशक से ज्यादा के करियर के यादगार गानों और डांस मोमेंट्स का एक शानदार मेडले पेश किया, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में उनके सफर को खास बनाया है। यह परफॉर्मेंस उनके फिल्मी सफर को एक ट्रिब्यूट थी, जो दर्शकों को उनके काम के अलग-अलग दौर के नजारे दिखाती रही।

‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स को मिला वरदान

सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ में 15 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री कर चुके हैं और उन्हें बिग बॉस ने वरदान दिया है। कंटेस्टेंट्स के पास दो लाइफ होगी। कंटेस्टेंट्स, शो से सदस्य तब तक बाहर नहीं होगा जब तक कि दोनों लाइफलाइन खत्म नहीं होगी। किसी को भी अब डरने की जरूरत नहीं और सब खुलकर खेल सकते हैं।

माही विज की एंट्री, ‘छलिया’ पर शानदार परफॉर्मेंस

‘बिग बॉस 20’ में टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस माही विज ने धमाकेदार एंट्री की. एक्ट्रेस ने करीना कपूर के गाने ‘छलिया’ पर जोरदार परफॉर्मेंस दी। वे बिग बॉस में नहीं जाना चाहती थीं, लेकिन वे फाइनली अब आ चुकी हैं। एक्ट्रेस ने बताया, ‘डेढ़ महीने पहले भी मना कर दिया था, लेकिन फिर लगा कि जाना चाहिए। हर चीज का वक्त होता है। बच्चों ने भी कहा कि मां जाना चाहिए।’

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की एंट्री

‘बिग बॉस 20’ में रीति तिवारी की एंट्री हो गई है और मनोज तिवारी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, ”मैं इसलिए आया हूं, क्योंकि ये बाप की ड्यूटी।” सलमान खान ने मनोज पर तंज कसा और रीति तिवारी को सलाह देते हुए कहा, ”अंडे मत मांगना।”

गुल्लू और अमन गांधी की एंट्री

‘बिग बॉस 20’ में गुल्लू और अमन गांधी की एंट्री हो चुकी है। सलमान ने बताया कि गुल्लू कई शोज जीत कर आए हैं। अमन टीवी के बड़े एक्टर हैं।

अर्शिफा खान की एंट्री

‘बिग बॉस 20’ में अर्शिफा खान की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके 2.9 करोड़ फॉलोअर्स हैं।

सलमान ने मैरी कॉम का स्वागत किया

बिग बॉस 20 के घर में आने वाली अगली कंटेस्टेंट बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी मैरी कॉम हैं। होस्ट सलमान खान ने इस मिस्ट्री कंटेस्टेंट का परिचय देते हुए बताया कि वह छह बार की वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन और पद्म विभूषण से सम्मानित खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम अपने दो बेटों के साथ आईं।

लव गिल बिग बॉस के घर पहुंचीं

लव गिल ने बिग बॉस 20 हाउस में एंट्री की है। एंट्री के दौरान, सलमान खान ने लव से अपने फैन्स से यह वादा करने को कहा कि वह शो के दौरान उन्हें निराश नहीं करेंगी।

रिया अहीर की हुई एंट्री

बिग बॉस 20 में रिया अहीर को पछाड़ लव गिल की एंट्री हो चुकी है। पब्लिक वोटिंग में लव गिल को ज्यादा वोट मिले और रिया अहीर बाहर हो गईं।

ऑस्ट्रियन एक्टर रोहित खान की एंट्री

बिग बॉस 20 में ऑस्ट्रियन एक्टर रोहित खान की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वो भोजपुरी फिल्म भी देखते हैं। उन्होंने बताया कि वे सलमान खान के साथ भी काम कर चुके हैं। आम्रपाली दुबे ने उन्हें भोजपुरी भी सिखाई।

आम्रपाली दिखाएंगी वर्जन 2.0

‘बिग बॉस 20’ में आम्रपाली दुबे की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने ब्लैक साड़ी में एंट्री की और इस दौरान सॉन्ग ‘आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आए तो बात बन जाए…’ पर शानदार परफॉर्मेंस दी। एंट्री के बाद उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों ने उनका बहू वाला अंदाज देखा है, तो वे अपना 2.0 वर्जन दिखाने के लिए आई हैं।

खुलासे के साथ ईशा रिखी की एंट्री

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री की और खुलासा किया कि उन्हें प्यार हो गया था और उन्हें लगा कि ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन हार्ट है। लेकिन फिर कुछ ऐसे फेज होता हैं कि आप टूट जाते हो। पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी ही कहानी में परछाई बन गई। मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। वे इस दौरान रो पड़ीं।

काजी तौकीर की एंट्री

‘बिग बॉस 20’ में काजी तौकीर ने एंट्री की है। वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वे खुद को रॉकस्टार बताते हैं। काजी ने कहा कि उन्होंने सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ ‘ना चीज फरेबी’ में काम किया था।

आसिफ खान ने की एंट्री

आसिफ खान ने की ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री कर ली। उन्होंने अपना स्ट्रगल सुनाया और कहा कि पिता की कम उम्र में ही मौत हो गई, जिसके बाद मटका खेलने लगे। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुंबई चले आए यहां पर वेटर का काम किया। फिर यहां भी लोग वेटर कहते थे, तो अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाया। उनका ‘गजब बेइज्जती’ वाला रील काफी वायरल हुआ।

कनिका मान ने चलाया हथौड़ा

बिग बॉस 20 की पहली सदस्य की एंट्री हो चुकी है। कनिका मान ने ‘शरारत’ गाने पर धांसू परफॉर्मेंस से साथ एंट्री की है। ‘बिग बॉस 20’ के ग्रांड प्रीमियर में कनिका मान ने हथौड़ा चलाया। इस दौरान उनसे घर के रूल के बारे में बोला गया और कहा गया कि अगर लाइमलाइट नहीं मिली तीन हो गए तो इस पर उन्होंने हथौड़ा चलाया और कहा, ‘बुलाया क्यों?’

दिखा दबंग खान का जलवा

इस शानदार परफॉर्मेंस में 1990 के दशक के हिट गानों, जैसे ‘मैंने प्यार किया’ और ‘दिल दीवाना’ से लेकर 2000 के दशक के पॉपुलर गानों, जैसे ‘ओ ओ जाने जाना’ और ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ तक का शानदार तालमेल देखने को मिला। इस मेडली में उनकी बड़ी फिल्म सीरीज, जैसे ‘दबंग’, ‘किक’ और ‘टाइगर’ का म्यूजिक भी शामिल था। पूरी परफॉर्मेंस के दौरान, खान ने अपने खास डांस मूव्स दिखाए, जिनमें उनके सिग्नेचर आर्म स्विंग्स और स्पिन शामिल थे। साथ ही, उन्होंने ‘वॉन्टेड’, ‘रेडी’, ‘बॉडीगार्ड’ और ‘सुल्तान’ जैसी फिल्मों के यादगार सीन को भी फिर से पेश किया।

इनकी होगी धमाकेदार इंट्री

इस सीजन में घर में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस साल के कॉन्टेस्टेंट बहुत खास है। इस सीजन में बिग बॉस के घर में माही विज, आम्रपाली दुबे, रीति तिवारी, अमन गांधी, उदिति सिंह, काजी तौकीर, मैरी कॉम, अर्शफा खान, खुशाल तंवर, एके गुल्लू, ईशा रेगी, आसिफ खान, रोहित खान, फैसल खान, कनिका मान, रैपर यंग GSA, हर्ष विजय, खुशी दुबे, रिया अय्यर और लव गिल आ रहे हैं।

सुपरस्टार के लिए यादगार सीजन

यह प्रीमियर सलमान खान के लिए एक अहम पड़ाव है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से बिग बॉस फ्रैंचाइजी से जुड़े हुए हैं। खबरों के मुताबिक, एक्टर ने प्रीमियर के रिहर्सल में काफी समय लगाया, ताकि पहला एपिसोड पुराने फैन्स और नए दर्शकों, दोनों के लिए यादगार बन सके। 60 साल की उम्र में भी खान की परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री में एक बड़े एंटरटेनर के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत किया। प्रीमियर के साथ ही सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, जिससे घर के अंदर मनोरंजन और अप्रत्याशित घटनाओं के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है।