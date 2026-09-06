Punjab News: चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भड़की पंजाब सरकार, केंद्र पर लगाया एकतरफा फैसला लेने का आरोप

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भगवंत मान की सरकार भड़क गई है। पंजाब सरकार ने रविवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर भगवंत मान की सरकार भड़क गई है। पंजाब सरकार ने रविवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में यह अपील की गई है कि जब तक पंजाब सरकार अपनी सहमति न दे, तब तक चीफ जस्टिस को पद की शपथ न दिलाई जाए।

एकतरफा फैसला लेने का आरोप

पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य से जुड़े मामलों पर एकतरफा फैसले लेकर ‘पंजाब के साथ अन्याय’ कर रही है। कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के संवैधानिक और प्रशासनिक हितों से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए।

पीएम, राष्ट्रपति से की अपील

कैबिनेट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंजाब के गवर्नर से अपील की है कि नए चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को तब तक पद की शपथ न दिलाई जाए, जब तक राज्य सरकार अपनी सहमति न दे दे।

बताया संवैधानिक नियमों का उल्लंघन

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ”केंद्र सरकार पंजाब के अधिकारों से इनकार करती रही है। राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वसम्मति से एक अहम प्रस्ताव पास किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति बिना सहमति लिए और तय प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई है। यह ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर’ और संवैधानिक नियमों का सीधा उल्लंघन है।”

केंद्र पर फंड रोकने का लगाया आरोप

मान ने कहा कि केंद्र ने RDF फंड के तौर पर 9,000 करोड़ रुपये रोक रखे हैं। केंद्र से बाढ़ राहत नहीं मिली है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियम बदल दिए गए हैं और अब जजों की नियुक्ति में सीधे दखल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ”इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि नियुक्ति तुरंत रोकी जाए और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाए।”