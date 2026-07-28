Himachal Teachers Strike: 15 दिनों तक की पदयात्रा, फिर भूख हड़ताल पर बैठे हजारों शिक्षक, शिमला में यह क्या हो रहा?

Himachal School Complex System Row: हिमाचल प्रदेश में हजारों प्राइमरी टीचर्स स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को वापस लेने और अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू हुई 'सेव प्राइमरी एजुकेशन' पदयात्रा 15 दिन बाद शिमला पहुंची, जिसके बाद शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठ गए।

Himachal Pradesh Teachers Protest Reason: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हजारों टीचर्स इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के हजारों शिक्षक 15 दिन की ‘सेव प्राइमरी एजुकेशन’ पदयात्रा पूरी करने के बाद रविवार को राजधानी शिमला पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। शिक्षकों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों को लागू नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस आंदोलन में कार्यरत शिक्षकों के साथ-साथ रिटायर्ड शिक्षक, मिड-डे मील कर्मचारी, मल्टी टास्क वर्कर और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए हैं।

क्या है शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग?

हिमाचल के प्राइमरी टीचर्स की सबसे बड़ी मांग स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम (School Complex System) को पूरी तरह वापस लेने की है। यह व्यवस्था हिमाचल सरकार ने सितंबर 2025 में लागू की थी। इस सिस्टम के तहत कई प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को एक ही प्रशासनिक इकाई के तहत लाया गया। आसान भाषा में समझें तो अब हिमाचल प्रदेश में एक ही प्रिंसिपल 15 से 20 स्कूलों का प्रशासनिक काम देखता है। शिक्षकों का कहना है कि इस व्यवस्था से प्राथमिक स्कूलों का संचालन प्रभावित हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

नई व्यवस्था से बिगड़ रही प्राइमरी एजुकेशन

हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि यह नई व्यवस्था दशकों से चली आ रही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले एक प्रधानाचार्य केवल एक स्कूल की जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन अब एक ही अधिकारी के अधीन 15 से 20 स्कूल आ गए हैं। इससे प्रशासनिक काम बढ़ गया है और प्राथमिक स्कूलों की जरूरतों पर समय से ध्यान नहीं दिया जा पा रहा। इस व्यवस्था का असर केवल जेबीटी (JBT) शिक्षकों पर ही नहीं, बल्कि नर्सरी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है।

11 जुलाई से चली थी ‘सेव प्राइमरी एजुकेशन’ यात्रा

फेडरेशन की ओर से ‘सेव प्राइमरी एजुकेशन’ पदयात्रा 11 जुलाई को शुरू की गई थी। करीब 15 दिनों तक चली इस यात्रा में राज्य के अलग-अलग जिलों के शिक्षक शामिल हुए। यात्रा रविवार को शिमला पहुंचकर समाप्त हुई। फेडरेशन का दावा है कि इस आंदोलन को पूरे प्रदेश से समर्थन मिला है। दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों पांगी और डोडरा-क्वार से भी शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होने शिमला पहुंचे। इस आंदोलन में करीब 20 हजार कार्यरत शिक्षक, लगभग 40 हजार रिटायर्ड शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अन्य कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सबसे ज्यादा असर प्राथमिक शिक्षा पर पड़ रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए।

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदर्शन स्थल पहुंचे

रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद शिमला के चौड़ा मैदान स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और शिक्षकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की ज्यादातर प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बदलाव के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जो शिक्षकों की आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इसे वापस लेने पर भी उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि पिछले आंदोलनों के दौरान शिक्षकों पर दर्ज की गई एफआईआर भी वापस ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से समझती है और समाधान निकालने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

CM के आश्वासन से भी खत्म नहीं हुआ आंदोलन

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद शिक्षक फिलहाल आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। फेडरेशन का कहना है कि जब तक सरकार अपने वादों को लागू नहीं करती और स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपनी मांगें मनवाना नहीं, बल्कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाए रखना है।