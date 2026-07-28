IMD Weather Alert: आज दिल्ली में बारिश का अलर्ट, हरियाणा-पंजाब में भी बदलेगा मौसम, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा

Rain Alert for Delhi, Punjab and Haryana: मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई को उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

IMD Weather Alert for 28 July 2026: पिछले कुछ दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। IMD के ताजा अपडेट के अनुसार 28 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश से फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का भी खतरा जताया है। चलिए जानते हैं कि 28 जुलाई को देशभर में कैसा रहेगा मौसम का हाल।

दिल्ली-NCR में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार यानी 28 जुलाई को पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। IMD ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण राजधानी के तापमान में भी गिरावट आ सकती है और इससे लोगों को गर्मी-उमस से रहात मिलेगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना जताई है। अगले 24 घंटे के दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश

हरियाणा में मानसून का असर और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, कैथल और आसपास के कई जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, अंडरपास में पानी भरने और प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पंजाब के इन जिलों में खूब बरसेंगे बादल

पंजाब में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई शहरों में अच्छी बारिश का अनुमान है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, बठिंडा और रूपनगर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगातार और तेज बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त तक रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अगले कई दिनों तक मानसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार 28 से 31 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 1 अगस्त तक भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जैसे जिलों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

जम्मू-कश्मीर में भी गरज-चमक के साथ बौछारें

जम्मू-कश्मीर में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। जम्मू संभाग में कई स्थानों पर तेज बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जबकि श्रीनगर और कश्मीर घाटी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन तथा अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा मार्ग और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है।

अन्य राज्यों में भी बारिश होने के आसार

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कोंकण, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी तट के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने सभी राज्यों के लोगों को स्थानीय मौसम बुलेटिन पर नजर रखने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।