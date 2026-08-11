रे देश में इस समय लगभग हर जगह पर मानसून की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज यानी मंगलवार 11 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और चंबा जिले में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है।

नई दिल्ली: पूरे देश में इस समय लगभग हर जगह पर मानसून की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज यानी मंगलवार 11 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और चंबा जिले में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है। ऊना, हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा, प्रदेश के बाकी जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है।

क्या अभी जारी रहेगी भारी बारिश?

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर हिमाचल में अगले कुछ दिनों में काफी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। IMD ने अनुमान लगाया है कि राज्य में 15 अगस्त 2026 तक मानसून सक्रिय रहेगा।

अगले 6 दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

पिछले हफ्ते से मानसून अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते बारिश झमाझम होगी और इसके चपेट में कई इलाके आएंगे। अगले छह दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। लगातार पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होने की वजह से नदियों और अन्य जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ने की जानकारी सामने आई है। वहीं सड़क यातायात और आने जाने वालों की यात्रा भी प्रभावित हो रही है।

इन जिलों में ज्यादा असर की आशंका

हिमाचल के जिन जिलों में बारिश की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है उसमें कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, चंबा का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि यहां जलजमाव की वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों को भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बढ़ते जलस्तर को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।