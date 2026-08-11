Suniel Shetty Movies: कभी श्याम तो कभी भैरों सिंह… सुनील शेट्टी की ये फिल्में आज भी लोग करते याद, देखें लिस्ट

Suniel Shetty Birthday | Suniel Shetty Popular Movies: आज सुनील शेट्टी अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की फेमस फिल्मों के बारे में.

Suniel Shetty Birthday | Suniel Shetty Popular Movies: बॉलीवुड के अन्ना यानी सुनील शेट्टी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. आज वो 65 साल के हो गए हैं. 11 अगस्त को जन्मे सुनील शेट्टी ने 90 के दशक में अपने दमदार एक्शन अवतार से हिंदी सिनेमा में पहचान बनाई और बाद में कॉमेडी, नेगेटिव और गंभीर किरदारों से अपनी एक्टिंग की रेंज भी साबित की. 1992 में फिल्म ‘बलवान’ से डेब्यू करने वाले सुनील शेट्टी अब तक 110 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

उनके करियर की खास बात ये रही कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक्शन हीरो तक सीमित नहीं रखा. कभी देशभक्त सैनिक बने, कभी प्यार में डूबे किरदार को पर्दे पर उतारा और कभी ऐसे कॉमेडी किरदार निभाए, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए देखते हैं उनकी शानदार फिल्में.

‘हेरा फेरी’ के श्याम ने बनाया कॉमेडी का अन्ना

साल 2000 में आई ‘हेरा फेरी’ ने सुनील शेट्टी के करियर को एक अलग दिशा दी. फिल्म में उन्होंने श्याम का किरदार निभाया था. राजू और बाबूराव के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई. इसके बाद ‘फिर हेरा फेरी’ में भी श्याम के रूप में उनकी वापसी हुई और ये किरदार बॉलीवुड के सबसे यादगार कॉमेडी कैरेक्टर्स में शामिल हो गया.

‘बॉर्डर’

सुनील शेट्टी की फिल्मों की बात हो और ‘बॉर्डर’ का जिक्र न हो, ऐसा मुश्किल है. 1997 की इस फिल्म में उन्होंने बीएसएफ जवान भैरों सिंह का किरदार निभाया. शानदार एक्टिंग और देशभक्ति से जुड़े इस रोल ने उनकी एक्शन हीरो वाली छवि को और मजबूत किया.

‘धड़कन’

साल 2000 की ‘धड़कन’ में सुनील शेट्टी ने देव का किरदार निभाया था. ये भूमिका उनके करियर की सबसे अलग भूमिकाओं में गिनी जाती है. फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों के साथ-साथ समीक्षकों ने भी सराहा और उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल मिला.

‘आवारा पागल दीवाना’

2002 में रिलीज हुई ‘आवारा पागल दीवाना’ में सुनील शेट्टी येडा अन्ना के किरदार में नजर आए. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ कॉमेडी का भी भरपूर तड़का था. उनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आया.

‘मैं हूं ना’

शाहरुख खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में सुनील शेट्टी ने राघवन का किरदार निभाकर एक बार फिर अपने एक्टिंग का अलग रंग दिखाया. फिल्म में वो मुख्य विरोधी के रूप में नजर आए और उनका खतरनाक लुक और किरदार काफी चर्चा में रहा.

‘दे दना दन’

2009 में आई ‘दे दना दन’ में सुनील शेट्टी ने एक बार फिर कॉमेडी का रुख किया. अक्षय कुमार, परेश रावल और अन्य कलाकारों के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में अहम भूमिका निभाई.

सुनील शेट्टी का फिल्मी सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने एक ही तरह की छवि में बंधकर काम नहीं किया. एक्शन, देशभक्ति, रोमांस, नेगेटिव रोल और कॉमेडी, हर जॉनर में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. यही वजह है कि बॉलीवुड के ‘अन्ना’ आज भी अपने दमदार अंदाज और यादगार किरदारों की वजह से लोगों के बीच खास जगह रखते हैं.