Parliament Session Today: आज से संसद में ‘मॉनसून महासंग्राम’, 7 बिल पेश करेगी सरकार; इन मुद्दों पर घेरने को तैयार विपक्ष

By
Mohit Saini
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संसद का मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस की उम्मीद है।
Parliament Session Today: आज से संसद में ‘मॉनसून महासंग्राम’, 7 बिल पेश करेगी सरकार; इन मुद्दों पर घेरने को तैयार विपक्ष
Parliament session Today: संसद का मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस की उम्मीद है।

Parliament Session Today: संसद का मॉनसून सेशन आज से शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार सात ज़रूरी बिल पेश करने की तैयारी कर रही है जिसमें गरमागरम बहस और ज़ोरदार राजनीतिक टकराव की उम्मीद है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में कई विवादित राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।

विपक्षी पार्टियों से उम्मीद है कि वे NEET पेपर लीक विवाद, राम मंदिर डोनेशन विवाद, E20 फ्यूल की चिंताओं और भारत की विदेश नीति जैसे मामलों पर सरकार को घेरेंगे। दोनों पक्ष ज़रूरी कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सेशन शुरुआती दिनों से ही खास तौर पर हंगामेदार हो सकता है।

डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण सुर्खियों में बने हुए हैं

राजनीतिक अटकलों के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण को लागू करने के इर्द-गिर्द घूमता है। बदलते राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा में बदलते नंबरों ने इन मुद्दों को और अहम बना दिया है।

सेशन से पहले ही राजनीतिक तनाव दिखाई दे रहा था। ऑल-पार्टी मीटिंग के दौरान हुए विवाद के बाद, TMC के बागी सांसदों को बुलाए जाने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिससे मॉनसून सेशन के हंगामेदार होने की संभावना बन गई है।

19 बैठकें तय, सरकार के एजेंडे में 7 बिल

मॉनसून सेशन 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होने की उम्मीद है। इस दौरान, सरकार संसद में सात बड़े बिल लाने की योजना बना रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम से जुड़ा एक बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। सरकार के लेजिस्लेटिव एजेंडा में शामिल हैं:

  •  इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल
  •  सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल
  •  जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल
  •  राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से बचाव अमेंडमेंट बिल
  •  माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल
  •  फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल
  •  विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल

इन प्रस्तावित कानूनों पर दोनों सदनों में अच्छी-खासी चर्चा होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को आगे बढ़ा रही है।

संसद सेशन से पहले PM मोदी मीडिया से बात करेंगे

सोमवार को मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मीडिया से बात करने की उम्मीद है। उनकी बातों पर करीब से नज़र रखी जाएगी क्योंकि वह आने वाली पार्लियामेंट्री कार्यवाही से सरकार की प्रायोरिटी और उम्मीदों के बारे में बता सकते हैं।

सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, PM मोदी ने भारत के युवाओं की उपलब्धियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि युवा लोग सब्र, कॉन्फिडेंस और लगातार मेहनत से इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने उनकी उपलब्धियों को तेज़ी से डेवलप हो रहे भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया।

सरकार के एजेंडा में सात ज़रूरी बिल हैं और विपक्ष कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आने वाले हफ़्तों में मॉनसून सेशन में ज़ोरदार बहस, तीखी राजनीतिक बातचीत और ज़रूरी कानूनी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है।

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