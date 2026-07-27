Himachal Weather : हिमाचल में भी अभी तक मानसून ने दिखाई कंजूसी, जानिए कितने प्रतिशत कम हुई बारिश

इस साल हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान बादल फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके अभी भी हिमाचल में औसत बारिश सामान्य से कम हुई है। भारतीय मौसम विभाग की शिमला शाखा ने इस संबंध में बुलेटिन जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान सीजन में अभी तक सात फीसदी कम बारिश हुई है।

कल से 31 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की भी संभावना

Himachal Weather (आज समाज), शिमला : इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून न केवल उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में कम बरसा है बल्कि इसने पहाड़ी राज्यों विशेषकर हिमाचल में भी कम बारिश की है। भारतीय मौसम विभाग की शिमला शाखा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो इस मानसून सीजन में (1 जून से 25 जुलाई तक) में अब तक सात फीसदी कम बारिश हुई है।

इस अवधि में सामान्य बारिश 312 मिमी होती है, लेकिन इस बार 288.9 मिमी बादल बरसे हैं। पिछले तीन दिन में भी सामान्य से कम बारिश हुई है। राज्य की जनता ने इससे राहत की सांस ली है। मगर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। कल से स्ट्रांग वेस्टर्ड डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए 28 से 31 जुलाई तक कुछेक भागों में बहुत भारी बारिश का आॅरेंज जारी किया गया है।

एक अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

राज्य में एक अगस्त तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। आज (27 जुलाई) को बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में ही बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 28 जुलाई को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आॅरेंज अलर्ट जारी तथा बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा जिलों में यलो अलर्ट दिया है। इसे देखते हुए टूरिस्ट समेत लोकल लोगों को भी नदी-नालों और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान मैदानी इलाकों में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी गई है।

29 से इस तरह रहेगा प्रदेश में मौसम

29 जुलाई को ऊना, कांगड़ा व सिरमौर जिलों में आॅरेंज अलर्ट, चंबा, मंडी, सोलन और सिरमौर में यलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा जिला में आॅरेंज अलर्ट तथा कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में यलो अलर्ट रहेगा। 31 जुलाई को भी राज्य के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश का आॅरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते तीन दिनों के दौरान सामान्य से कम बारिश के कारण अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। कल के बाद ज्यादातर शहरों का तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री नीचे गिरेगा।

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