Himachal Breaking News : कुल्लू डीसी और एसपी को रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उसने कुल्लू के डीसी व एसपी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने शिमला हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने दिए थे दोनों अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी से जांच कराने के आदेश

Himachal Breaking News (आज समाज), शिमला : सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। जिसमें उसने गत दिनों कसौल रेव पार्टी मामले में कुल्लू के डीसी और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी (एसआईटी) जांच के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अदालत ने डीसी और एसपी के तुरंत तबादले के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

ज्ञात रहे कि हिमाचल हाईकोर्ट ने कुल्लू की पार्वती घाटी और कसौल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई रेव पार्टियों व नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने में कथित प्रशासनिक नाकामी के बाद अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे नशा तस्करों के सामने प्रशासन का आत्मसमर्पण बताते हुए डीसी, एसपी और एसडीएम के तबादले के साथ-साथ एसआईटी जांच और एफआईआर के आदेश दिए थे।

हाईकोर्ट ने फैसले के दौरान यह कहा था

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रेव पार्टियों के आयोजन में जिला प्रशासन और आयोजकों में मिलीभगत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के पास पहले से खुफिया इनपुट थे कि इन पार्टियों में बड़े स्तर पर नशे का इस्तेमाल और तस्करी हो सकती है, फिर भी इन्हें मंजूरी दी गई।

डीसी ने दिया था यह शपथ पत्र

कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर अनुराग चंद्र शर्मा ने कोर्ट में दिए शपथ-पत्र में कहा था कि जिला प्रशासन ने पर्यटन के नाम पर ‘रेव पार्टियों’ के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी। साथ ही, ग्रहण, कसोल में ‘ग्रीन फॉरेस्ट्स-1 और 2 को दी गई अनुमति 10 जून, 2026 को रद्द कर दी गई थी, क्योंकि मामला ड्रग्स के इस्तेमाल और कब्जे से जुड़ा था। खुफिया जानकारी के आधार पर निरीक्षण और जांच के निर्देश भी जारी किए गए थे। यह भी कहा गया था कि पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाने से पर्यटन सेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा।

एसपी ने यह हलफनामा दायर किया था

कुल्लू के पुलिस अधीक्षक एचपीएस अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में यह तर्क दिया गया था कि आयोजकों ने साउंड सिस्टम/म्यूजिक इवेंट और कैंपिंग साइटों-ग्रीन फॉरेस्ट-1 और ग्रीन फॉरेस्ट-2 पर मेहमानों के मनोरंजन के लिए अनुमति मांगी थी। 9 जून, 2026 को मणिकर्ण के ग्रहण इलाके में गोवा से आए लोगों द्वारा अनधिकृत रेव पार्टियों के आयोजन के बारे में जानकारी मिली। नतीजतन, 9 जून, 2026 को छापा मारा गया और ब्लड सैंपल लेने के लिए जरूरी अधिकारियों को तैनात किया गया। एसपी ने बताया कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में नहीं मिला जबकि डीएलएसए सचिव की रिपोर्ट इसके विपरीत पाई गई।