Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोने की कीमतों में हुआ बदलाव, जानिए आज का गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Rates: हिमाचल प्रदेश में 26 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,850 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। राज्य में चांदी का भाव करीब 220 रुपये प्रति ग्राम है। अलग-अलग शहरों और बाजारों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के भाव जानना जरूरी है। सोमवार को सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी की कीमत भी बाजार के अनुसार अलग-अलग बताई जा रही है। राज्य के कई शहरों में चांदी की कीमत करीब 220 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताई गई है। ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में रेट कंफर्म करना बेहद जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। पिछले दिन इसका भाव 1,42,690 रुपये था। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना होता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश, सिक्के और गोल्ड बार खरीदने में किया जाता है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आमतौर पर सोने के आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 1,07,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसी तरह 14 कैरेट सोने का भाव 83,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

आज चांदी की कीमत कितनी है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। 26 अक्टूबर को शिमला में चांदी का भाव करीब 220 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से एक किलो चांदी की कीमत लगभग 2,20,880 रुपये दर्ज की गई है। हालांकि अलग-अलग वेबसाइटों पर चांदी की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। अगर आप चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो एक बार लोकल ज्वेलर्स से रेट जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा चांदी के आइटम खरीदने पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी लगता है। ऐसे में अंतिम बिल कहीं ज्यादा हो सकता है।

सोना खरीदते समय ये बातें रखें ध्यान

अगर आप शादी, त्योहार या किसी खास अवसर के लिए सोने के गहने खरीद रहे हैं, तो खरीदारी से पहले सोने की शुद्धता जरूर जांचें। 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध होता है, जबकि आभूषणों के लिए आमतौर पर 22, 18 या 14 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। गहने खरीदते समय बीआईएस हॉलमार्क और एचयूआईडी की जांच करना भी जरूरी है। दुकानदार से सोने की प्रति ग्राम कीमत, मेकिंग चार्ज और जीएसटी सहित पूरा बिल लें। इससे आपको गहने की कुल लागत समझने और अलग-अलग दुकानों के भाव की तुलना करने में मदद मिलेगी।