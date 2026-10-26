Haryana News: हरियाणा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी, 48 घंटे में देनी होगी जानकारी

Haryana Corruption Crackdown: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच तेज करने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों और संस्थानों में राजपत्रित अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

Haryana Government News: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने और सरकारी विभागों से जानकारी समय पर हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों और संबंधित संस्थानों में एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। यह अधिकारी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ समन्वय करेगा और ब्यूरो की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संभालेगा। सरकार के निर्देशों के अनुसार जहां तक संभव हो, लिखित अनुरोध मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित जानकारी देनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग ने 22 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया था।

हर विभाग में अधिकारी को मिलेगी जिम्मेदारी

हर संबंधित विभाग और संस्थान को एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सतर्कता ब्यूरो को जरूरी दस्तावेज और जानकारी हासिल करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों से बार-बार संपर्क न करना पड़े। नोडल अधिकारी संबंधित विभाग से जानकारी जुटाएगा और नियमों के अनुसार उसे ब्यूरो तक पहुंचाने का काम करेगा। इससे विभागों और जांच एजेंसी के बीच संपर्क की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। जानकारी मिलने में होने वाली देरी को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

अनुरोध मिलने के 48 घंटे में देनी होगी जानकारी

सरकार ने निर्देश दिया है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से लिखित अनुरोध मिलने के बाद, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, संबंधित जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच में जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर सुनिश्चित करना है। किसी मामले की जांच के दौरान विभागीय रिकॉर्ड, दस्तावेज या अन्य जानकारियां जुटाना जरूरी हो सकता है। नई व्यवस्था में नोडल अधिकारी इन जानकारियों को संबंधित शाखाओं से प्राप्त कर ब्यूरो के साथ साझा करने में समन्वय करेगा।

15 दिन के भीतर भेजना होगा पूरा विवरण

हरियाणा सरकार ने सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ उनके संपर्क विवरण भी तय समयसीमा में भेजने को कहा है। आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी हरियाणा सरकार के सतर्कता विभाग के साथ-साथ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक को भी भेजनी होगी। इससे ब्यूरो के पास प्रत्येक संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का संपर्क विवरण उपलब्ध रहेगा और जरूरत पड़ने पर सीधे संपर्क किया जा सकेगा।