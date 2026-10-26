Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में आज सोने-चांदी का क्या है भाव? जानिए लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 26 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 235 से 240 रुपये प्रति ग्राम बताई गई है। हालांकि अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के भाव में अंतर हो सकता है। खरीदारी से पहले स्थानीय रेट जरूर कंफर्म करें।

Haryana Gold and Silver Prices Today: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों की खरीदारी करने का प्लान कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या किसी अन्य अवसर के लिए सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के रेट जानना जरूरी है। हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,30,850 रुपये है। चांदी की कीमत की बात करें तो यह अलग-अलग शहरों में 235 से 240 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है।

हरियाणा में आज सोने का भाव क्या है?

हरियाणा में 26 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक दिन पहले इसका भाव 1,42,580 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोना 170 रुपये महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन यह 1,30,700 रुपये था। यानी इसकी कीमत में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर गहने बनाने में किया जाता है। 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,07,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 14 कैरेट सोने की कीमत 83,270 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चांदी के भाव में कितना बदलाव आया?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। बाजार भाव के अनुसार हरियाणा में चांदी की कीमत 235 से 240 रुपये प्रति ग्राम के बीच बताई गई है। हालांकि चांदी का वास्तविक भाव उसकी शुद्धता, स्थानीय बाजार और कारोबारी के अनुसार अलग हो सकता है। चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में भाव की पुष्टि करना जरूरी है। अगर चांदी की कीमत 235 से 240 रुपये प्रति ग्राम है, तो 100 ग्राम चांदी की धातु की कीमत लगभग 23,500 से 24,000 रुपये होगी। इसमें गहने बनाने का शुल्क और जीएसटी शामिल नहीं हैं।

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर तय होती है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है। 18 और 14 कैरेट सोने में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे उनकी शुद्धता और कीमत कम होती है। इसके अलावा गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल हो सकते हैं। इसलिए दुकान पर बताए गए प्रति 10 ग्राम के भाव और तैयार गहने के बिल में अंतर हो सकता है। खरीदारी से पहले हॉलमार्क और एचयूआईडी की जांच करना भी जरूरी है।