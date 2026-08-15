Himachal News: हिमाचल में CM ने की तोहफों की बारिश, गरीब परिवारों को 10 लाख का बीमा, जानें और क्या-क्या दिया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 100 पंचायतों को ग्रीन बनाने, विभिन्न कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने का ऐलान किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों व अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं।

गरीब परिवारों को 10 लाख का बीमा

मुख्यमंत्री ने समारोह में एनएचएम में सात वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल से संशोधित वेतनमान देने और आउटसोर्स स्टाफ नर्स, पैरा मेडिकल कर्मियों (लैब तकनीशियन व फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन) को संशोधित वेतन 25 हजार और डेटा एंट्री ऑपरेटर को 18 हजार संशोधित वेतन सितंबर से लागू होगा। सीएम ने कहा कि सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति लागू करेगी। गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

ग्रीन बनाए जाएंगे 100 पंचायत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 100 पंचायतों को ग्रीन बनाया जाएगा। वन मित्रों का वेतन 1,200 रुपये किया जाएगा। अलग-अलग विभागों में हजारों पद भरे जाएंगे। 1975 सरकारी स्कूलों में चौकीदारों का एक-एक पद भरा जाएगा। मल्टी टास्क वर्करों व आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक नीति लाने पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह 20% अतिरिक्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। पेंशनर को भी 35% अतिरिक्त एरियर इसी माह जारी किया जाएगा। पारिवारिक पेंशनरों के लिए भी घोषणा की गई। जल शक्ति विभाग में 400 पद भरे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह करीब 11:02 बजे राष्ट्रीय ध्यज फहराया। इसके बाद उहोंने परेड का निरीक्षण किया। भव्य मार्च पास्ट में 12 विभिन्न टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें हिमाचल प्रदेश पुलिस की छठी भारतीय रिजर्व बटालियन धौलाकुआं, तृतीय आईआरबी पंडोह, द्वितीय आईआरबी (महिला) सकोह, हमीरपुर जिला पुलिस, सेंट्रल रेंज मंडी की यातायात पुलिस, महिला एवं पुरुष होमगार्ड, हरियाणा पुलिस तथा विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों की टुकड़ियां शामिल रहीं।