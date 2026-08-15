Himachal Pradesh News: मंडी में तेंदुए का आतंक, 40 पशुओं को बना चुका शिकार, दहशत में जी रहे हजारों लोग

Mandi Leopard Attack News: हिमाचल के मंडी में इन दिनों एक खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। मंडी की नसलोह पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों का दावा है कि क्षेत्र में यह तेंदुआ अब तक 40 से अधिक पशुओं को अपना शिकार बना चुका है।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में तेंदुए के आतंक ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। रात के अंधेरे में तेंदुआ पशुशाला की छत फाड़कर अंदर घुसा और छह भेड़ों को मार डाला। घटना के बाद नसलोह पंचायत के रोपड़ू गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में घूम रहा तेंदुआ अब तक 40 से अधिक पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। लोगों को आशंका है कि अगर इसे जल्द नहीं पकड़ा गया तो भविष्य में इंसानों पर भी हमला हो सकता है। तेंदुए के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं।

पशुशाला की छत तोड़कर घुसा तेंदुआ

रोपड़ू गांव में तेंदुए ने रोशन लाल की पशुशाला को निशाना बनाया। रात के समय तेंदुआ स्लेट से बनी पशुशाला की छत को तोड़कर अंदर घुस गया। उस समय पशुशाला में आठ भेड़ें बंधी हुई थीं। तेंदुए ने इनमें से छह भेड़ों पर हमला कर उन्हें मार डाला। हमले में दो छोटे मेमने किसी तरह बच गए। इस घटना से रोशन लाल को करीब 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पंचायत प्रधान मथरा देवी और रोपानाल पशु औषधालय के प्रभारी अभय कुमार मौके पर पहुंचे। टीम ने मृत भेड़ों की जांच की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की। वन विभाग ने भी मौके की जांच के बाद तेंदुए के हमले की पुष्टि की है। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर डर और बढ़ गया है।

40 से ज्यादा पशुओं का कर चुका है शिकार

ग्रामीणों के अनुसार इलाके में सक्रिय यह तेंदुआ पहले भी कई पशुओं पर हमला कर चुका है। लोगों का दावा है कि अब तक 40 से ज्यादा पशु इसके हमले में मारे जा चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों से पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें हर समय अपने पशुओं की सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। तेंदुए के आबादी के आसपास घूमने से ग्रामीणों को अब इंसानों की सुरक्षा की भी चिंता होने लगी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर लोग ज्यादा सतर्क हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर तेंदुआ लगातार गांव के आसपास आता रहा तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों ने की पिंजरा लगाने की मांग

लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल ग्रामीण रात के समय घरों से बाहर निकलने में सावधानी बरत रहे हैं और वन विभाग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।