Himachal Breaking News : रक्षाबंधन के अवसर पर हिमाचल सीएम ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

हिमाचल सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश में सरकारी अवकाश की घोषणा की है ताकि सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर इस त्योहार को मना सकें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पहले रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को छुट्टी दी जाती थी, जबकि पुरुषों के लिए अवकाश नहीं होता था।

महिला के साथ पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश, प्रदेश में रहेगा रक्षाबंधन पर अवकाश

Himachal Breaking News (आज समाज), शिमला : हिमाचल सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों को इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष छूट देते हुए महिला के साथ-साथ पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पहले रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को छुट्टी दी जाती थी, जबकि पुरुषों के लिए अवकाश नहीं होता था।

अब त्योहार को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में सभी के लिए सरकारी अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और आपसी रिश्ते का पर्व है। ऐसे में यह उचित है कि इस दिन पुरुषों और महिलाओं, दोनों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिले।

सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा

रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए एक और राहत रहेगी। महिलाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपने मायके या परिवार से मिलने जाने वाली महिलाओं को सुविधा मिलेगी। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशभर में सरकारी कर्मचारियों को परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब पहले की व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस बार अवकाश सभी के लिए रहेगा।

ब्रह्मकुमारी बहनों ने सीएम को बांधी राखी

रक्षाबंधन के पर्व से पहले शिमला में ब्रह्माकुमारी बहनों ने स्नेह और आत्मीयता के साथ रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम और विश्वास के महत्व को रेखांकित किया गया। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद ब्रह्माकुमारी बहनों के प्रति आभार जताया गया। कहा गया कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के रिश्ते की मजबूती और आपसी स्नेह का प्रतीक है।

कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र इस रिश्ते में विश्वास और अपनत्व की भावना को और मजबूत करता है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधायक एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षाबंधन के पर्व को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना से जोड़ते हुए सभी प्रदेशवासियों को त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं दी गईं।