Charkhi Dadri News: रिश्तेदारों को फंसाने के लिए पिता ने रची साजिश, बेटे को कर लिया किडनैप ! जांच में खुली पोल

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Amit Upadhyay
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Charkhi Dadri News: हरियाणा के चरखी दादरी में 14 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला पुलिस जांच में फर्जी निकला। पुलिस के अनुसार बच्चे के पिता रमाकांत ने रिश्तेदारों को जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते फंसाने के लिए बेटे के अपहरण की झूठी कहानी रची थी।
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डीएसपी कप्तान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया।

Haryana Crime News: हरियाणा के चरखी दादरी में 14 साल के बच्चे के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की, तो पूरा मामला ही फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक बच्चे का अपहरण किसी बदमाश ने नहीं किया था। उसके पिता ने ही रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ी थी। पिता ने पुलिस को बताया था कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में आए दो युवकों ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयानों के साथ-साथ घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पिता की कहानी पर संदेह होने लगा। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश तेज की और आखिरकार उसे घर से ही सकुशल बरामद कर लिया।

घर के कमरे में मिला 14 वर्षीय बच्चा

डीएसपी कप्तान सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बच्चा कहीं बाहर नहीं गया था। पुलिस के अनुसार, उसे उसके पिता रमाकांत ने घर के एक कमरे में ही छिपाकर रखा था। जांच के दौरान बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसे कमरे के अंदर रहने और बाहर नहीं निकलने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। नियमानुसार उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसके बयान भी दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि जिस अपहरण की शिकायत को लेकर पुलिस सक्रिय हुई थी, वह वास्तव में एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

रिश्तेदारों को फंसाना चाहता था पिता

पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता रमाकांत का झज्जर के सुंदरहेटी गांव निवासी कुछ रिश्तेदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश भी बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि इसी विवाद के चलते रमाकांत ने अपने रिश्तेदारों को फंसाने के इरादे से बेटे के अपहरण का झूठा नाटक रचा। शिकायत में उसने पुलिस को बताया था कि सफेद स्विफ्ट कार से पहुंचे दो युवकों ने उसके 14 वर्षीय बेटे को अगवा कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, लेकिन घटनाक्रम और शिकायतकर्ता के बयानों में पुलिस को कई सवाल नजर आए।

पुलिस को गुमराह करने पर कार्रवाई

बच्चे की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपहरण की झूठी कहानी बनाकर जांच एजेंसियों को गुमराह करने और गलत शिकायत दर्ज कराने के आरोप में पिता रमाकांत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस साजिश में पिता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं और जमीन विवाद से जुड़े इस पूरे मामले में आगे कोई अन्य पहलू सामने आता है या नहीं।